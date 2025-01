Fiesta del Trigo 2025: Anécdotas y recuerdos de tres mujeres que dedicaron sus vidas al trabajo rural

El ritual de las carneadas, las bolsas para enfriar las botellas de bebidas, las planchas que se incendiaban, el molino para cargar el acumulador para escuchar la radio y tantas otras historias, fueron temas abordados en el conversatorio “Manos que transformar: mujeres del campo y su legado en La Pampa”, enmarcado en la 70 edición de la Fiesta provincial del Trigo, donde se reconoció el trabajo de tres mujeres de Eduardo Castex y Monte Nievas. “El trabajo de la mujer en el campo nunca se visibilizó demasiado, pero hay mujeres que manejan los campos e incluso tienen más visión (comercial) que los hombres”, enfatizó Esther Ana Soncini, mientras que Irna Nelia Unia admitió que “pasaron los gobiernos y siempre protestamos, pero lo fundamental es que ayude el clima, si el de arriba nos ayuda, siempre se sale adelante”.

En el salón de eventos “María Baralle de Branndemann” se desarrolló –el viernes a la noche- el conversatorio “Manos que transforman: mujeres del campo y su legado en La Pampa”, donde fueron reconocidas Rosa Veloso. Irma Nelia Unia y Esther Ana Soncini, por su dedicada trayectoria trabajando en campos de Eduardo Castex y Monte Nievas.

La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Mayoral; la ministra de la Producción, Fernanda González; la directora de Agricultura, Natalia Ovando: la directora de Microemprendimientos y Micropymes, Alejandra Galán; autoridades municipales y dirigentes de Racing Club de Eduardo Castex encabezados por el presidente Alberto Barbero.

QUE AÑOS AQUELLOS…

Las homenajeadas recordaron su vida en el campo, y contaron vivencias que mantuvo atento al público, y en más de una ocasiones se ganaron los aplausos y también las risas por alguna humorada. “Le dábamos de comer a todos los que trabajaban en el campo, cocinábamos todo el día porque había mucha gente trabajando en los campos”, recordaron. Y la merienda era “mate cocido con tortilla porque el fiambre daba sed”.

Esther Ana Soncini recordó que los cuatro partos de su madre, fueron con la asistencia de su abuela. “La partera siempre llegaba tarde al campo, porque la iban a buscar en el sulky”, expresó risueña. Y en otro párrafo recordó que la bebida se enfriaba con “bolsas húmedas”, mientras “la carne la bajábamos al aljibe y se mantenía fresca algunos días”, porque “no había heladeras”.

Rosa Veloso, en el tren de las carencias, recordó la odisea de planchar: “la plancha de carbón no calentaba nunca, y después vino la plancha a nafta, que si le abrías mucho (el pasó del fluido) se prendía fuego y si la abrías poco no andaba”. E ironizó: “antes no había comodidades y la gente vivía en el campo, ahora tienen todas las comodidades y no vive nadie en el campo”.

Todas coincidieron que las carneadas “eran una tradición” que demandaba “al menos dos jornada” de intenso trabajo, pero las disfrutaban con familiares y vecinos de campos. “Lavábamos las tripas, hacíamos las morcillas y la grasa, limpiábamos todo y se armaba el baile”, destacaron.

Sin redes sociales ni televisión satelital, en esas épocas contaban con un molinito en el techo para cargar el acumulador de la radio y la televisión. “Nos sentábamos alrededor de la mesa para escuchar el discurso del Presidente para saber el precio que iba a tener el trigo (NdR: se refirió a la presidencia de Juan Domingo Perón cuando creó el IAPI para proteger la producción de los pequeños y medianos productores fijando precios mínimos)”, recordó Unia.

REMATES DE L0S 90

La dirigente gremial Irma Unia se refirió a su militancia en el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, que impulsó la winifredense Luci de Cornelis, la continuó la castense Elba Bravo y se sumaron las mujeres de FAA. “Fue muy triste la época de los remates de campos y casas, y algunos no pudimos frenar”, recordó. “Nosotras nos poníamos en la puerta y cantábamos el himno y no podían hablar y se suspendían los remates”, agregó.

Relató que en General Pico “un día cantamos el himno más de una hora, y finalmente lo suspendieron (al remate), pero una de las personas que tenía que firmar el acta, firmó llorando el documento y nos dijo que eso no era para él”.