Efecto Milei en empresas de La Pampa: “Ponen en riesgo 20 años de trabajo”

“Las políticas del Gobierno nacional son nefastas”, aseguró Marina Montero, titular de El Ciclo SRL, una empresa afincada en el Parque Industrial de General Pico, que se ve amenazada por la apertura de importaciones y por los altos costos de producción derivados de las medidas de Nación.

Las políticas que está implementando el gobierno nacional tienen consecuencias muy serias para la industria, para las PyMEs y el efecto cascada arrastra a todo lo que encuentra a su paso.

El Ciclo SRL es un claro ejemplo de estas consecuencias negativas, porque se trata de una empresa que se dedica al reciclado de residuos, y que actualmente está viviendo una situación angustiante a raíz de un conjunto de medidas “nefastas”, como calificó la titular de la firma, Marina Montero. La apertura de las importaciones y los altos costos de producción son una amenaza constante para la supervivencia de las empresas nacionales.

El Ciclo SRL es una firma que brinda soluciones sustentables para residuos sólidos -cartón, papel y plásticos- de organismos públicos y empresas privadas. Recolecta, clasifica y acondiciona estos materiales, que luego son vendidos a distintas industrias para su procesamiento y fabricación de productos.

Hoy la situación es crítica porque la empresa sufre el impacto de las políticas nacionales, de altos costos -tanto de producción como de servicios- y por la apertura de importaciones, que le quita valor a lo que se produce en Argentina.

Hace poco tiempo se instaló en el Parque Industrial de General Pico, en un galpón recuperado por la provincia, con el objetivo de mejorar su espacio de trabajo e iniciar un proceso de agregado de valor del plástico reciclable, en alianza estratégica con Aisplac.

Montero expresó su satisfacción por estar trabajando en el Parque Industrial, en un proyecto que tiene 13 años y se basa en concientización y recuperación de materiales para reciclar, y la comercialización de los mismos. “Es importante llevar adelante no solo el trabajo comercial sino también la concientización, para mí no tiene sentido de ser una cosa sin la otra. Nosotros capacitamos, damos charlas en escuelas, en municipios, en industrias que lo solicitan”, manifestó.

Sobre la posibilidad de contar con las instalaciones del Parque, Montero consideró que el espacio brinda un nuevo panorama: “podemos seguir otros procesos con materiales, con la recuperación del plástico comenzamos a trabajar el año pasado con una empresa de General Pico, creando un proceso y generar valor agregado, con los beneficios que ello conlleva, cuidado del ambiente, más empleo y que salga un nuevo producto desde la ciudad”.

Se recicla cartón, papel y fundamentalmente plástico, de éste último hay mucho en La Pampa y es el que más tarda en degradarse, generando mucha contaminación (por ser derivado del petróleo).

IMPACTO NEGATIVO DE LAS POLITICAS NACIONALES

La titular de Ciclo SRL se refirió al impacto a las políticas nacionales en el rubro: “fueron nefastas, las venimos padeciendo, sobre todo hace unos seis meses donde se nota mucho la apertura de importaciones, que está liquidando la industria nacional”.

En este contexto, contó que “están cerrando muchísimas fábricas, se vino abajo el precio en un 200 a 300%, eso impacta no solamente en las familias que se quedan sin trabajo, sino que quienes más padecen son los que están más abajo en la pirámide, los recolectores urbanos”.

“Esas personas, que tienen un trabajo noble, brindan un servicio que es muy importante porque sacan materia prima para introducirla en las industrias, y hoy con lo que bajaron los precios no les conviene trabajar, no les alcanza para llegar a fin de mes o cubrir las necesidades básicas, como a la mayoría de los argentinos, y esto está trayendo muchísimos problemas, una es que se van a empezar a saturar los vertederos y basurales porque nadie los recolecta”, expresó.

“Se está tirando abajo el trabajo de casi 20 años, que se viene haciendo en Pico y zona, con la concientización de lo que es reciclar, por lo que es una enorme preocupación en el rubro. En lo particular veo todos los días que cierran empresas en Buenos Aires, gente despedida, y se ve cada vez más personas en la calle buscando cartón, sea como trabajo de tiempo completo o como algo complementario, se ven muchísimos jubilados, que antes no se veían, a quienes no les alcanza y salen a hacer lo que pueden”, continuó la empresaria reiterando que, si encima el material vale cada vez menos, la situación empeora a diario.

Las industrias y PyMEs, que en Argentina tienen altos costos de producción (fletes, cargas sociales, servicios), no pueden competir con lo importado: “hoy no hay valor de reventa en todo lo que es materiales, de hecho, las papeleras están cerradas, no hay compra de papel. Con el cartón hay que pedir turnos, hace seis meses mandábamos entre dos y tres equipos por semana, hoy si nos reciben uno nos tenemos que poner contentos y no nos alcanza muchas veces ni para cubrir el flete, es complicado el panorama que estamos pasando”.

VISITA DE AUTORIDADES

Hace muy pocos días, la empresa recibió la visita de la ministra de la Producción, Fernanda González. “fue un diálogo muy agradable, les planteé la preocupación, les di las gracias por permitirnos instalar acá, hablamos de proyectos futuros, de la posibilidad de ampliar para intentar hacer algún nuevo proceso, hay que reinventarse, más en épocas de crisis. Nos ofrecieron su apoyo, están a disposición y quedamos a la espera de un nuevo encuentro para trabajar en forma conjunta”, concluyó.