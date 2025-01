TRFA 2024/2025: Ferro de Olavarría “amenaza” con no viajar a Pico para enfrentar a Costa Brava

La primera final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, que Costa Brava de General Pico le ganó como visitante a Ferrocarril Sud de Olavarría por 1 a 0, se desarrolló y finalizó con incidentes provocados por los hinchas del elenco bonaerense, que ahora increíblemente amenazó con no viajar a la revancha «por falta de garantías».

El Albirrojo piquense se impuso ante el Carbonero olavarriense gracias a un gol marcado por Ramiro Fredes en el segundo tiempo y sacó una ventaja importante de cara a la revancha, prevista para el próximo domingo a las 20.30 en el estadio Nuevo Pacaembú.

Sin embargo, más allá de la superioridad del elenco costero en lo futbolístico, la primera final estuvo manchada por los contínuos incidentes protagonizados por los hinchas de Ferrocarril Sud, que una y otra vez interrumpieron el partido subiéndose al alambrado y arrojando proyectiles de diferente tenor a los jugadores piquenses y a la terna arbitral encabezada por Carlos Salinas, de Venado Tuerto.

Además, al finalizar el partido apedrearon el micro de Costa Brava, provocando roturas en las ventanillas, y se cruzaron con los agentes policiales que intentaron detenerlos durante los hechos.

Estos disturbios se dieron en medio de un clima hostil vivido a lo largo de toda la semana, con insinuaciones en redes sociales y en algunos medios sobre un arbitraje «tendencioso» a favor de los pampeanos, algo que fue manifestado una y otra vez durante el encuentro por hinchas, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores del elenco de Olavarría.

Más allá de los ataques de los simpatizantes, el plantel de Costa Brava regresó sin mayores complicaciones a General Pico y sin sufrir heridas, ya pensando en la revancha de esta final regional, cuyo ganador accederá a un partido definitorio por uno de los ascensos al Torneo Federal A.

En ese contexto, Ferrocarril Sud realizó ayer un sorpresivo posteo en su sitio oficial de Instagram, anunciando que evaluarán durante toda la semana la posibilidad de no viajar a disputar la revancha a General Pico.

«La CD (Comisión Directiva) de Ferro está evaluando no viajar a La Pampa por falta de garantías para con jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Esta decisión estará en permanente consideración durante estos días», publicó el club en un comunicado oficial.

El anuncio, sorpresivo, sonó como una manera de «abrir el paraguas» para evitar represalias por lo ocurrido en Olavarría, porque desde Costa no hubo participación en los incidentes debido a que el encuentro se disputó solamente con hinchas locales. Además, las víctimas de lo que pasó fueron el plantel y los dirigentes costeros.

Más allá de la «amenaza», se espera que Ferrocarril Sud finalmente viaje a General Pico, porque una ‘no presentación’ le costaría muy caro debido a las sanciones que podría recibir desde el Consejo Federal de cara a futuras temporadas.

Mientras tanto, el comunicado no hizo otra cosa que generar más polémica, con declaraciones cruzadas y amenazas en redes sociales.

«Un día va a pasar algo grave».

El entrenador de Ferrocarril Sud de Olavarría, Jorge Izquierdo, terminó el partido muy enojado por el arbitraje de Carlos Salinas en la derrota ante Costa Brava por 1 a 0 por el Torneo Regional, dijo que si las cosas siguen así «un día va a pasar algo grave en una cancha», y apuntó al ex árbitro internacional Juan Pablo Pompei, de Olavarría, por «hacer la vista gorda» ante lo que ocurre.

«Lo digo con nombre y apellido: no puede ser que Juan Pablo Pompei, ex árbitro internacional, haga vista gorda y que nos venga a dirigir esta gente. La verdad que a mí me da vergüenza, tengo que pensar que es un cómplice, tengo que pensar que es un cómplice», apuntó el DT en declaraciones que reprodujo el sitio «De Rabona».

Pompei es un reconocido hincha de Ferro: se formó en Ferro desde infantiles, creció en las entrañas de Ferro, trabajó en las divisiones inferiores de Ferro, ha sido colaborador del club y tuvo como padrino a uno de los grandes emblemas de la historia carbonera, don Adolfo Gamondi.

«Desde atrás, si aspira a algo, tiene que cambiar estas cosas, porque si no es cómplice. Lo digo con nombre y apellido, porque yo sé quién es el mandamás», amplió, señalando a Gustavo Bassi, el ex árbitro chivilcoyense.

«Yo aspiro que me vengan a dirigir como me dirigieron con Racing, Mascheroni, que los conozco del Federal A, son tipos que se pueden equivocar por error humano, pero no de esta manera», continuó.

«Pido por favor cambiar algo, porque un día va a pasar algo grave en una cancha. Y no tiene nada que ver Costa Brava, ni los manejos de los dirigentes, los jugadores, todo. Pero enardecen a todo un estadio y uno tiene que estar tranquilo, pero yo como líder de grupo no quiero dejar a mis jugadores y yo estar fuera de la cancha», sentenció.

«Tenés que contar hasta mil. Entonces le pido, si aspira a algo Juan Pablo Pompei, y se lo digo de corazón y se lo digo en la cara, que esto es una vergüenza y él que es un ex árbitro lo va a saber», añadió.

Y cerró asegurando que el árbitro del domingo fue uno de los causantes de la derrota de su equipo ante Costa: «Mucha gente después dice ‘no llegaste al arco, no pateaste al arco’. Pero si no nos dejan. ¿Cómo voy a llegar? Si él sabe cuáles son los pitos cortos. Cobró todo mitad de cancha para allá. Es una vergüenza, le faltó festejar el gol».