Maisonnave: Denuncian que agente de UATRE fue a inspeccionar un campo y se llevó ocho lechones

Un productor de la localidad de Maisonnave y su esposa denunciaron, públicamente y ante la policía, el accionar de personal de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre): afirman que un inspector fue a su campo por una situación de irregularidad laboral, pero que terminó llevándose cerdos en la camioneta oficial.

La pareja, que pidió permanecer en el anonimato, repudió públicamente el accionar del agente de Uatre. Según explicaron a Zonal Noticias, el inspector “llegó al campo por una situación de trabajo irregular”, junto al empleado involucrado.

“Finalmente se llegó a una conciliación con el empleado, el inspector de Uatre participó de la firma del acuerdo logrado en una escribanía de Luiggi, pero después llegó a nuestro campo a buscar estos cerdos que el empleado dijo que eran de él, pero en realidad son de nuestra propiedad, constan en las actas de vacunación, están registrados en SENASA”, relataron.

Aseguraron que entraron al campo “violando nuestro derecho a la propiedad”, y que “cargaron los animales que eran nuestros en la camioneta oficial y se los llevaron”.

“Arbitrariamente entraron al campo con la camioneta oficial de Uatre, cargaron maniatados y con más de 30 grados de temperatura a los animales en la pick up, actuaron como que los cerdos fueran de ellos, y no es así. Primero, no eran del empleado; y segundo, que la función del personal de Uatre no es esa, sino defender los derechos de los trabajadores rurales”, expresaron.

Si bien hay una denuncia formal hecha por este accionar, dijeron que “queremos que se haga viral este accionar de este inspector de Uatre, porque quien supuestamente defiende los derechos de los trabajadores, el día lunes vulneró todos los derechos de los animales, hizo todo tipo de maltrato animal y entró a una propiedad privada sin ningún tipo de autorización”.

Denuncia y allanamiento.

A raíz de la situación, informó el medio, el productor hizo la denuncia. El martes, se hizo un allanamiento en un domicilio de Parera. Efectivos de esa localidad, junto a la Policía de Realicó, secuestraron cuatro cerdos en esa requisa. Fueron trasladados nuevamente al campo de donde habían sido robados.

“Nos robaron ocho chanchos, faenaron cuatro, otros se les murieron en el viaje, sólo logramos recuperar cuatro a partir de la denuncia policial que hicimos y la intervención de personal policial de Realicó y Parera”, comentaron.

Ahora queda que la Justicia determine fehacientemente la propiedad de los cerdos. “Nosotros quedamos ahora esperando que el fiscal resuelva, porque los animales están en depósito judicial”, afirmaron indignados los dueños del campo en Maisonnave.