En Castex, los desagües pluviales “no funcionaron bien” y “hubo sectores muy afectados”

La directora de Obras Públicas y Viviendas de Eduardo Castex, Magali Imirizaldu, reconoció que el jueves la lluvia, de entre 45 y 50 milímetros, hubo sectores “muy afectados” y los desagües pluviales “no funcionaron bien”. “La lluvia fue muy de golpe y nos atoró, hubo sectores muy afectados y eso para nada nos puede dejar conforme”, reconoció en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El jueves “hasta la medianoche se trabajó para que el agua circule en sectores que quedaron muy afectados”, transmitió la funcionaria castense.

La entrevistada detalló que los sectores más afectados fueron las calles Gobernador Duval, España y Juan B. Alberdi, el sector que va desde el colegio Licenciado Hugo Peinetti hacia el Barrio Doña Ramona y la calle Antártida Argentina.

Imirizaldu indicó que la comuna está trabajando “en la limpieza de desagües y en los sectores más accesibles se hace con personal municipal”. “La semana pasada trabajamos en el sector del desagües de la ruta provincial 102 y hay sectores que están más complicados que otros, de hecho hoy no estamos con el agua dentro de la casa, pero lo de ayer nos llegó muy de sorpresa.

-O sea, ¿me decís que los agarro a mitad de camino con el trabajo de limpieza y mantenimiento de los canales pluviales?

-Sí había un trabajo de limpieza y mantenimiento previo, en el sector de la zona norte donde estuvo trabajando la máquina. No tenemos todo impecable, porque si no no se hubiera inundado. El problema de los desagües a cielo abierto es que cuando cae el agua, arrastra mugre y ramas. El chaparrón provocó atascamiento en algunos sectores, donde después se trabajó para que el agua circulara. En sectores tuvimos que abrir las tapas de las cloacas, y el agua no se iba. Fue un momento muy complicado. Siempre tratamos de trabajar para que estas cosas ocurran, porque no es nada feliz.

“NO HAY PLATA”

La funcionaria Magali Imirizaldu indicó que el “histórico” problema de inundaciones en la calle Gobernador Duval, entre España y Raúl B. Díaz, tiene solución, pero actualmente “falta plata”.

Según, la arquitecta se deberían romper y rehacer 660 metros de cordón cuneta, levantar el pavimento, entoscar y hacer un abovedado para que el agua escurra hacia los laterales y después hacia los canales de la calle Rivadavia por la calle Domingo Savio. De esta manera funcionaría con una “pendiente natural”. “En 2020 el presupuesto era de 40 millones de pesos”, recordó.

-Imirizaldu, el municipio tiene un presupuesto anual que oscila entre 1.800 y 2.000 millones de pesos, hoy los intereses bancario no son negocio, quizás podrían destinar algunas partidas para solucionar esta problemática.

Tengo fe que algún día lo podremos hacer…y es una obra que este año la tendremos presupuestada.