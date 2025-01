Torneo Provincial de Menores 2025: El fixture y la fecha de inicio

El Ente Provincial de Fútbol dio a conocer ayer el fixture del Torneo Provincial de Divisiones Inferiores, que se jugará a partir del próximo sábado 8 de febrero, con la participación de ocho equipos por categoría. Habrá tres representantes de la Liga Cultural, tres de la Liga Pampeana y dos de la Liga Regional Sureña en cada una de las divisionales. Racing Club de Eduardo Castex competirán en las categorías 2007 y 2010.

En la primera fase jugarán todos contra todos a una sola rueda, clasificarán a cuartos de final donde se enfrentarán 1 vs. 4 y 2 vs. 3 de cada zona a partido único. Semifinales se jugará a partido de ida y vuelta y la final a único partido.

En la categoría 2007 (cuarta), Mac Allister, La Barranca, Pampero de Guatraché y Costa Brava integrarán la Zona A mientras que Pico FBC, Racing de Eduardo Castex, Gimnasia de Darregueira y Belgrano de Santa Rosa chocarán fuerzas en la Zona B.

Primera fecha: Mac Allister vs. La Barranca; Pampero de Guatraché vs. Costa Brava de General Pico (Zona A); Pico FBC vs. Racing de Castex y Gimnasia de Darregueira vs. Belgrano (Zona B).

Segunda fecha: Costa Brava vs. Mac Allister, Pampero de Guatraché vs. La Barranca (A), Belgrano vs. Pico FBC, Gimnasia vs. Racing (B).

Tercera fecha: Mac Allister vs. Pampero, La Barranca vs. Costa Brava (A), Pico FBC vs. Gimnasia y Racing vs. Belgrano (B).

Quinta.

En la categoría 2009, en tanto, jugarán Mac Allister, Unión Deportiva Bernasconi, Sportivo Independiente de General Pico y Belgrano en la Zona A; mientras que en la Zona B estarán Ferro Carril Oeste de General Pico, Pico FBC, Sportivo y Cultural de General San Martín y All Boys de Santa Rosa.

Primera fecha: Mac Allister vs. Bernasconi, Independiente de Pico vs. Belgrano (Zona A); Ferro de Pico vs. Pico FBC y Sportivo y Cultural de General San Martín vs. All Boys de Santa Rosa (Zona B).

Segunda fecha: Belgrano vs. Bernasconi, Independiente vs. Mac Allister (A); All Boys vs. Ferro de Pico y Sportivo y Cultural vs. Pico FBC (B).

Tercera fecha: Mac Allister vs. Belgrano, Bernasconi vs. Independiente (A), Ferro de Pico vs. Sportivo y Cultural, Pico FBC vs. All Boys (B).

Sexta.

Por último, en la categoría 2010, jugarán Mac Allister, Unión Deportiva Campos de General Acha, Costa Brava de General Pico y Racing Club de Eduardo Castex en la Zona A, mientras que en la B estarán Alvear Football Club, All Boys de Trenel, La Barranca y All Boys de Santa Rosa.

Primera fecha: Mac Allister vs. Campos de Acha, Costa Brava de Pico vs. Racing de Castex (Zona A); Alvear FBC vs. All Boys de Trenel y La Barranca vs. All Boys de Santa Rosa (Zona B).

Segunda fecha: Racing vs. Mac Allister, Costa Brava vs. Campos (A); All Boys SR vs. Alvear FBC y La Barranca vs. All Boys de Trenel (B).

Tercera fecha: Mac Allister vs. Costa Brava, Campos vs. Racing (A), Alvear FBC vs. La Barranca y All Boys de Trenel vs. All Boys de Santa Rosa (B).

Torneo Provincial 2025 – Fi… by radiodon