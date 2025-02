Allanamientos en geriátricos de Castex: Familiares denunciaron malos tratos y falta de alimentación

La policía de Eduardo Castex y el fiscal adjunto local Carlos Ciaffoni ayer realizaron dos allanamientos en simultáneos en geriátricos de esta localidad, después que grupos de familiares de internos denunciaron a sus propietarios por “Abandono de Personas”. Los investigadores no brindaron información, pero los rostros y sus gesticulaciones durante los procedimientos, dejó evidenciar cierta satisfacción por los resultados obtenidos para avanzar con las graves denuncias radicadas en la comisaría departamental de Eduardo Castex.

Los procedimientos se realizaron –aproximadamente a las 11 horas- en el geriátrico Luz de Luna, ubicado sobre la calle Italia entre calles Raúl B. Díaz y España; y en el geriátrico Los Nonos que está sobre la calle Sargento Cabral, entre Avenida del Trabajo y calle Ramón Zamarbide. Las investigaciones comenzaron después que familiares de los internos radicarán denuncias en la comisaría departamental de Eduardo Castex porque sus familiares sufrirían “malos tratos” y “alimentación deficiente”, delitos que están tipificados en el Artículo 106 del Código Penal como “Abandono de Personas”.

Los allanamientos se realizaron con una importante cantidad de efectivos policiales, y fueron supervisados por el fiscal adjunto de Eduardo Castex, Carlos Ciaffoni. Los resultados habrían sido “positivos”, pero como recién comienza la investigación aún se desconoce la situación judicial de las investigadas.

Los procedimientos se desarrollaron bajo un estricto hermetismo, y solamente La Arena y Radio DON pudieron registrar el accionar de los investigadores. Incluso, se dispuso vigilancia en –al menos una de- las viviendas de las familias que regentean las residencias de adultos mayores.

“Familiares muy molestos”.

El fiscal adjunto de Eduardo Castex, Carlos Ciaffoni, anoche confirmó a esta corresponsalía que los familiares de los internos de los geriátricos locales, se encuentran “muy molestos”, y reveló que estuvo reunidos con algunos “antes que presentarán la denuncia y estaban ansiosos de poder encontrar una solución”.El funcionario judicial indicó que se iniciaron investigadores por las denuncias radicadas “por grupos de familiares de los geriatricos Luz de Luna y Los Nonos”. “Lo único que puedo informar es que se investigan abandonos de personas”, agregó.

-Ciaffoni, los denunciantes estarían planteados que sus familiares serían víctimas de agresiones y mala alimentación. ¿Esto es así?

-Si, en términos similares sí. Podrían tipificarse en el 106, que es Abandono de personas.

¿Darán intervención a organismos municipales y provinciales?

-Eso se evaluará y seguramente se le de intervención a organismos gubernamentales.

-¿Está prevista la clausura de los geriátricos?

-No, no está previsto eso. Momentáneamente eso no está previsto. La investigación recién comienza.

-¿La semana próxima se realizarán nuevos procedimientos?

-No, no están previstos.

-¿Estos geriátricos eran controlados por los organismos municipales y/o provinciales?

-Es muy incipiente la investigación para que le pueda responder esa pregunta. La investigación continúa su curso, pero no están previstos nuevos allanamientos.