Crueldad animal en Bariloche: torturaron y enterraron viva a una perra perdida

Un caso de crueldad animal generó el repudio de vecinos en Bariloche. Una perra que se había perdido era buscada por su familia y fue hallada enterrada viva, con apenas la cabeza fuera de la tierra. Murió a las pocas horas de ser rescatada.

El hecho ocurrió este martes en el barrio 645 Viviendas, aunque la noticia se dio a conocer este miércoles a través de las declaraciones de la dueña del animal en medios locales.

La mujer relató que la perra era parte de su familia, que su desaparición les había resultado extraña y que nunca imaginó que la encontrarían en ese estado, herida y al borde de la muerte. «Para mí, mi gorda era como mi hija«, expresó entre lágrimas a Radio Seis.

Además de haber sido enterrada, la perra presentaba un corte en el cuello. En tanto, la dueña aseguró que, pese a que intentó buscar un veterinario de urgencia, no logró encontrar ninguno disponible.

La mujer se refirió a la creciente inseguridad en la zona y exigió medidas para evitar que estos hechos se repitan. «Hoy me robaron un miembro de mi familia, le quitaron la vida a mi hija«, lamentó y aseguró que el animal “era muy dócil, no le hacía mal a nadie, no entiendo tanta maldad”.

Lamentablemente, la perra agonizó hasta las 5 de la mañana, con convulsiones y vómitos. Ahora la dueña exige justicia y pide que el responsable se entregue: «Que dé la cara por lo que hizo» concluyó.