Viralizan audios confirmando que la UCR utiliza la RTO para desgastar a Luciano di Nápoli

Una serie de audios que trascendieron darían a entender que detrás del reclamo de la oposición por la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), se encuentra una operación de «desgaste» contra la figura del intendente Luciano di Nápoli y que incluso pretenden llevarla a los medios porteños. El objetivo, reconocido por uno de los involucrados, tiene como horizonte el 2027, año en el que se llevarán a cabo las elecciones municipales y provinciales.

En las últimas horas, trascendieron mensajes de audio que envió –por WhatsApp- un militante radical, cuyo nombre se reserva momentáneamente, que también integra el grupo de trabajo de una concejala. El destinatario fue una persona que en redes sociales cuestionó a un legislador que defiende al gobierno nacional pero «se hace el empático» con la RTO, publicó el diaro La Arena.

El militante radical –en su mensaje- aclara que la operación política que no es «para la legislativa, este es un desgaste para el 2027”. “Si quiere ser intendente de nuevo o gobernador, o Carmina (Besga), es desgastarlo de acá al 27», reafirmó.

Y tambén anticipó que «termina la RTO y seguiremos con otra, pero la RTO él solo. Yo le dije al ‘mono’, la RTO va a reventar. Si sale ahora (a decir) que él quiere pararlo porque no es momento por culpa de Milei y no va a someter al pueblo santarroseño, sale onerosamente. Pero no, la siguió».

«Esto no es que terminó, esto recién empieza», advierte y da más detalles del supuesto plan que tendría la oposición. «En febrero viene otra denuncia y después va a los medios nacionales, y cuando salga en los medios nacionales ya es otra la presión. O sea, es un desgaste, pero bueno es el juego de la política».

Luego de acceder a los audios, este diario habló con autoridades de la comuna quienes brindaron su opinión. «Reconocen que es una campaña orquestada, anticipando que la van a nacionalizar, y diciendo específicamente que es un tema netamente político, no les importa más nada», se limitaron a expresar.

Plata y bombos.

Este audio no fue el único que circuló. Según el material que llegó a las redacciones de La Arena y Radio DON, hay otros dos que corresponden a un empleado municipal que posee vínculos con la hinchada de All Boys. Se trata de un «histórico puntero del radicalismo» que fue nombrado en el municipio durante la gestión radical.

Los dos mensajes son previos a una protesta. «Ahí con la RTO me tienen pelotudo (sic), me invitaron varios de Espacios Verdes, fui a ver qué pasaba. Se movilizaron unos pocos, pero se va a poner tenso porque van a ir a la Municipalidad, se va a poner tenso el tema. Me están pidiendo los bombos de All Boys, hay chicos de All Boys que los han llevado, yo no quiero porque no me parece protestar de esa manera», afirma en el audio.

Luego de una serie de reclamos que realiza porque no firman su adscripción en la Cámara de Diputados y la escueta suma que cobra por mes, además del quite de horas, pretende entablar un diálogo con las autoridades de la comuna previo a una protesta debido a que había dado su compromiso de no hacer política dentro de la Municipalidad. «Fíjate si podes hacer algo, porque los radicales me mandan de carne de cañón y me ponen plata y todo», comenta.