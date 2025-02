La Fiesta del Trigo…y los casamientos: Ahora una ex reina se comprometió en el Parque Triguero

La 70 edición de la Fiesta provincial del Trigo y XI edición de la Fiesta nacional del Trigo y el Pan no para de sorprender…y sumar pedidos de casamientos. En medio de los actos centrales desfilaron ex reinas para conmemorar la edición de las siete décadas, e imprevistamente un joven le pidió casamiento a una ex reina provincial del Trigo.

Entre las ex reinas que desfilaron se encontraba la parerense Paula Bruno, quien fue reina provincial del Trigo en 2018. Cuando terminaron de desfilar todas las asistentes, los locutores anunciaron que se iba a producir “una sorpresa imprevista”.

A los pocos instantes, irrumpió en la pista central, el también parerense Franco Barreña con un ramo de flores. Seguidamente los locutores le cedieron un micrófono y se desarrolló “la sorpresa”, ante el aplauso generalizado del público.

Franco se arrodilló y le pidió públicamente casamiento a Paula, y cuando recibió el “Si, quieroooo”, inmediatamente sacó el anillo y se lo colocó a su prometida.

“Hace algunos años que estamos en pareja, y surgió de hacerle el pedido públicamente. Sabía solamente la familia, porque la quise sorprender”, dijo Franco a este diario digital.

«Me enteré el caso del otro chico, pero yo no me animaba a subir al escenario. Les pedí hacerlo acá abajo, en la pista», relató.

EL ANTECEDENTE

En esta edición del festejo triguero se registraron dos pedidos de casamiento delante del público.

El primero fue durante la Noche de los Jóvenes, cuando Franco Balsa le pidió casamiento a su novia Greta Heim en el escenario Don Domingo Gallo.

Greta y Franco hace ocho años y medio que son novios. Y en noviembre después de un casamiento, comenzaron a pensar en formalizar su unión matrimonial.

Franco armó una extraordinaria “puesta en escena”, contó con complicidades y le pidió matrimonio a Greta, durante el show de la banda Los Herrera en el escenario Don Domingo Gallo ante una multitud que asistió a la denominada “Noche de los Jóvenes” de la Fiesta del Trigo 2025.