Geriátricos allanados en Castex: Revelan gravísimas irregularidades y piden «empatía» de las autoridades

Familiares de los internos de los geriátricos allanados en Eduardo Castex, manifestaron que actualmente son “víctimas” del “olvido administrativo y judicial”. Difundieron un texto donde denunciaron las gravísimas irregularidades que constaron en las residencias investigadas judicialmente por “Malos tratos” y “Abandono de persona”, y se quejaron por el “desinterés y falta de empatía” con los adultos mayores por parte de los responsables de los geriátricos, pero también de quienes los habilitan. Consideran que las residencias “permanecen sin controles” porque “todo queda entre líneas de amiguismo y favoritismos, beneficiando sus propio curros políticos”. Y pidieron que las autoridades municipales “garanticen” la reubicación transitoria de los internos, hasta tanto “se pueda solucionar esta barbarie descontrolada en nuestra comunidad”.

Los firmantes explicaron que necesitan el servicio y pagan para que les brinden a sus familiares “los cuidados mínimos”, porque “la situación económica nos hace rehenes de estos servicios”, pero “esto no implica que nuestros mayores tengan que soportar maltratos y amenazas”.

“La situación actual –continuaron- a nivel país nos lleva a tener que salir de nuestras casas durante todo el día, los abuelos no se pueden quedar solos, sin atención…si salimos a buscar dinero es para poder comer y no alcanza para tener dos o tres cuidadores y pagar sueldos, por eso optamos por los servicios de residencias, geriátricos para el cuidado y contención segura para nuestros abuelos”.

GRAVES DENUNCIAS

Los familiares “de abuelos residentes” en los geriátricos allanados en Eduardo Castex, aseguran que sus familiares fueron víctimas de “maltrato físico y psicológico, y vulnerados en todos sus derechos”

Detallaron que comenzaron con “sospechas” pero con el transcurrir del tiempo pudieron “comprobar que (los maltratos) eran hechos concretos”, por lo cual se armó un grupo de WhatsApp para ir volcando la información y fotografías que constatan las denuncias realizadas ante la Justicia.

“El miedo amenazante impuesto por la dueña y algunas de las empleadas, hizo que llegáramos a una demora de estas instancias y por supuesto la desesperación de no saber qué puede pasar, ya que no todos tienen responsables que puedan reclamar por sus derechos”, expresaron.

“Los/las abuelos/as no todos están totalmente conscientes de sus actos, ya que las patologías de cada uno son diversas, por lo tanto no pueden expresar sus sufrimientos por el maltrato recibido ni comunicarlo; si lo hacen por ellos aquellos que están cognitiva y neurológicamente estables”, reconocieron.

ALIMENTACIÓN

Aseguran que “no se respeta un plan nutricional” acorde para personas diabéticas, hipertensas, hipercalcemias o que cuentan con problemas de deglución por afectaciones neurológicas, entre otras.

“Los almuerzos varían entre tuco con tallarines, tuco con fideos tirabuzón, tuco con arroz, tuco con mostachones, tuco con polenta…rara vez un menú diferencial”, expresaron. Y las cenas consistían en “salchichas con puré, salchichas con fideos, salchichas con arroz, pizza o el menú estrella que eran las empanadas con cebolla y queso”, ironizaron.

Indicaron que un informe bromatológico determinó que en la despensa contaban “con un freezer repleto de carne y la despensa colmada de mercadería”, pero esto no se reflejaba “en la nutrición diaria”.

Es más, una familia aportaba “bolsadas de carne” de vaca, avestruz, antílope y jabalí, para que los menús contengan hierro y proteínas, pero no se incluía en la alimentación de los adultos mayores.

El desayuno y merienda consistía en un mate cocido y/o té, que se realizaban con dos saquitos por cinco litros de agua que preparaban en una olla grande de aluminio, y lo que no se tomaba a la mañana lo volvían a ofrecer a la tarde. Y no contaban con azúcar y los diabéticos tampoco disponían de edulcorante.

“Muchos (adultos mayores) han tenido que ser asistidos por deshidratación”, aseguran. E incluso transmitieron que los familiares llevaban yogures, postres y/o gelatinas para los internos, pero desaparecían y no llegaban a los destinatarios.

SALUD

Los molestos vecinos plantearon que la legislación que regula a los geriátricos, determina que deben contar con un médico o enfermero ante situaciones de emergencias, pero en estos casos esto no se cumplía. Ejemplificaron que una abuela con insuficiencias renales y diabéticas sufrió una descompensación, y un enfermero transmitió indicaciones por teléfono. Esa fue la única atención que recibió.

“También se han vivido situaciones de accidentes, como caídas que han llevado a consecuencias graves en el adulto mayor, en los que no se pidió servicio de emergencia médica y tanto la dueña como enfermero cuando fueron avisados por las empleadas no asistieron al lugar, no enviaron a emergencia y tampoco notificaron al familiar a cargo, cuyos resultados fueron quebraduras y lesiones constatadas a posterior”, expresaron.

Otra de las irregularidades denunciadas fue el suministro de medicación, que no se cumplía. “En un caso muy especial de una paciente, debió ser internada en muy mal estado debido a que un tratamiento por infección de vías urinarias había sido interrumpido por negligencia de la empleada encargada, quien reconoció que se había olvidado de los antibióticos, y la glucemia llego a 30 y la presión arterial a 80/40 y consta en los historiales médicos”, aseguraron.

HIGIENE

En este ítems transmitieron que los internos eran bañados “a razón de tres veces por semana”, pero era menos frecuente para quienes no eran visitados asiduamente por sus familiares.

“No recibían la higiene diaria ante el cambio de pañal, sobre todo cuando se orinan, sacaban el sucio y ponían el limpio, sin previa higienización”, aseguraron.

Plantearon que un edificio permaneció aproximadamente un mes con las cloacas tapadas, y se inundaba un sector del patio con aguas servidas que provocaba olores nauseabundos, y no permitía permanecer “al aire libre” con los internos.

TRABAJADORAS

Los familiares aseguran que han observado a trabajadoras que maltrataban a “los abuelos que no podían defenderse” porque padecen enfermedades neurológicas que no les permite expresarse.

“Las agresiones más comúnmente llevadas a cabo por las empleadas eran coscorrones, pellizcos, agarradas de los pelos para levantarlos, encerrarlos en penitencia al oscuro total en las piezas, dejarlos sin cambiarlos o sin la merienda”, afirmaron.

Geriátricos allanados en Ed… by radiodon