Turismo gasolero: Se desplomó el consumo en la costa bonaerense

El gobierno de Axel Kicillof difundió las estadísticas de la temporada turística del mes de enero en la provincia de Buenos Aires. «Vemos una temporada en donde se desplomó el consumo», dijo el ministro de Producción, Augusto Costa. Desde el gobierno de Kicillof cuestionan al gobierno nacional, especialmente a Daniel Scioli. Los turistas van los viernes a la playa y se vuelven los martes.

Según los datos, la cantidad de turistas se mantuvo respecto de la temporada anterior pero el gasto es notoriamente menor.

El consumo a través de Cuenta DNI cayó un 28%. En tanto, el monto promedio de las transacciones fue 12% menos que la temporada anterior. Mientras que el consumo con tarjetas de crédito y débito (de distintos bancos y marcas) fue 14% abajo.

El gobierno bonaerense evalúa la temporada turística en la provincia a partir de cuatro indicadores: el flujo turístico, el gasto de los turistas, la duración de las estadías y la ocupación hotelera.

En el flujo turístico no hubo demasiadas variaciones. 1.900.000 turistas visitaron distintos puntos de la provincia durante la segunda quincena de enero. Eso supone un 0,6% más que la temporada anterior, pero 1,7% menos que la temporada 22/23.

Respecto al consumo, hubo una caída de 8,1% del monto promedio de las transacciones. En tanto, el consumo con tarjetas de crédito y débito de distintos bancos cayó 5,2%. «Tenemos la misma cantidad de turistas que el año pasado, pero con un consumo notoriamente menor», dijo Costa.

En cuanto a la ocupación hotelera, el promedio durante la segunda quincena de enero fue de 82,7%, esto supone 1,6% por encima del año pasado. En ese punto, el gobierno remarcó mucha disparidad entre municipios. «En algunos subió 19%, mientras que en otros bajó 17%», dijo el funcionario.

En tanto, la estadía promedio se mantiene en niveles cortos de unos cuatro días. Los turistas suelen llegar los viernes y se van los martes.

Los datos acumulados de toda la temporada arrojan números más negativos: unos 6 millones de turistas visitaron distintos puntos de la provincia, un 6,3% menos que la temporada anterior.

En tanto, el consumo con Cuenta DNI cayó un 28% y el monto promedio de transacción fue 12% menor que la temporada anterior. Mientras tanto, el consumo con tarjetas de crédito y débito estuvo 14 puntos abajo.

Costa remarcó que el impacto en los municipios es preocupante y aseguró que toda la cadena vinculada al turismo percibió el 25% menos de ingresos respecto del año pasado.

Como contracara, el ministro destacó que la cantidad de turistas que viajan al exterior muestran niveles récord. «Los últimos datos que tengo son de diciembre donde hubo 50% más de turistas que viajaron a otros países», dijo.

«Vemos una deserción absoluta del gobierno nacional en términos de política turística», afirmó Costa y apuntó hacia Daniel Scioli.

«El secretario de Turismo es un comentarista de situaciones que solo él ve. No se hace cargo de nada de esto que está pasando», dijo Costa y cuestionó un hilo de Twitter donde el ex gobernador ponderaba que el Estado no tenga ningún tipo de injerencia en la promoción del turismo.