Reclamo por el río Atuel: «La Corte Suprema está adormecida», se quejó Ziliotto

En el acto del 126 aniversario de Algarrobo del Águila, el gobernador Sergio Ziliotto reivindicó la lucha por el río Atuel. «A pesar de una Corte Suprema adormecida nuestro reclamo está más vivo que nunca. En estos 126 años ratificamos la lucha para que el río Atuel vuelva definitivamente” enfatizó. “Hoy agua sobra en Mendoza, ya no saben en qué rincón esconderla para que no venga a La Pampa», aseveró.



