Torneo Provincial de Menores 2025: Comienza la competencia de las categorías 2007, 2009 y 2010

El Torneo Provincial de fútbol para categorías formativas, que reunirá a los mejores juveniles de La Pampa y se pondrá en marcha este sábado en diferentes localidades, fue presentado oficialmente ayer en la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa, con la presencia de futbolistas de las diferentes instituciones participantes, entrenadores, dirigentes y autoridades provinciales y de las ligas.

El torneo es organizado por la Subsecretaría de Deportes y reúne a los mejores equipos de las tres ligas de La Pampa en las categorías 2007 (Cuarta), 2009 (Quinta) y 2010 (Sexta).

EL TORNEO

El Torneo Provincial de formativas está reservado para las categorías 2007 (Cuarta), 2009 (Quinta) y 2010 (Sexta), y jugarán los ocho equipos clasificados entre las tres ligas: tres por la Liga Cultural, tres por la Pampeana y dos por la Regional Sureña.

En cada categoría, los equipos estarán divididos en dos zonas (A y B). En la primera fase jugarán todos contra todos a una sola rueda dentro de cada zona, y todos clasificarán a los cuartos de final.

En esa instancia se cruzarán, a partido único, los equipos de una zona con los de la otra: 1 vs. 4, 2 vs. 3, 3 vs. 2 y 4 vs. 1.

Los mejores pasarán a semifinales, que se disputarán con partidos de ida y vuelta. La final entre los dos mejores de cada categoría se jugará a un solo partido en una sede única (las tres finales), en jurisdicción de la Liga Cultural.

CATEGORÍAS Y ZONAS

En Cuarta (2007) jugarán Mac Allister, La Barranca, Pampero de Guatraché y Costa Brava (Zona A); Pico FBC, Racing de Castex, Gimnasia de Darregueira y Belgrano de Santa Rosa (Zona B).

En Quinta (2009) jugarán Mac Allister, Unión Deportiva Bernasconi, Independiente de General Pico y Belgrano de Santa Rosa (Zona A); Ferro de Pico, Pico FBC, Sportivo y Cultural de General San Martín y All Boys de Santa Rosa (Zona B).

En Sexta (2010) jugarán Mac Allister, Campos de General Acha, Costa Brava y Racing de Eduardo Castex (Zona A); Alvear FBC, All Boys de Trenel, La Barranca y All Boys de Santa Rosa (Zona B).

CRONOGRAMA

La primera fecha se disputará este sábado 8 con la siguiente programación:

Categoría 2007

Zona A: a las 13, Mac Allister vs. La Barranca; a las 17, Pampero de Guatraché vs. Costa Brava.

Zona B: a las 17, Pico FBC vs. Racing Club y Gimnasia de Darregueira vs. Belgrano de Santa Rosa.

Categoría 2009

Zona A: a las 15, Mac Allister vs. Unión Bernasconi; a las 20, Independiente de Pico vs. Belgrano de Santa Rosa.

Zona B: a las 17, Sportivo de General San Martín vs. All Boys de Santa Rosa; a las 20 Ferro de Pico vs. Pico FBC.

Categoría 2010

Zona A: a las 17, Mac Allister vs. Campos de Acha y Costa Brava vs. Racing Club.

Zona B: a las 17, Alvear FBC vs. All Boys de Trenel y La Barranca vs. All Boys de Santa Rosa.

LOS MEJORES DE LA PATAGONIA

“El futbol de La Pampa goza de muy buena salud”, dijo orgulloso Almudévar al presentar el Provincial de formativas, un torneo que “refleja el gran trabajo que se hace en las instituciones” cada día.

“Ese trabajo nos permite disfrutar de nuestros jóvenes, que en este caso no sólo son los mejores de La Pampa, sino también los mejores de la Patagonia argentina y chilena, porque en los últimos años nos hemos hecho dueños de la Patagonia debido a que las selecciones pampeanas viene saliendo campeonas de los Juegos Epade y Juegos de la Araucanía”, remarcó el subsecretario.

“Y eso nos muestra –continuó- que los chicos de nuestra provincia están bien trabajados y formados, por lo que quiero resaltar el trabajo que hace cada entrenador. Y acá está el Provincial de inferiores, que consolida y ratifica ese trabajo”.

En ese contexto, Almudévar destacó que hay muchísimos jugadores pampeanos participando de ligas importantes de Argentina y el mundo, más los chicos de la provincia que están haciendo su camino en divisiones inferiores del fútbol de AFA. Y reflexionó: “A veces criticamos un poco el laburo de nuestro fútbol y estamos poniendo en tela de juicio el trabajo que se hace en las ligas, pero el resultado es este, con muchísimos chicos jugando, compitiendo en el alto nivel, con muchos que van a utilizar al fútbol como medio de vida y otros que a partir de esto van a abrazar al deporte como modo de vida”.

En el mismo sentido, el subsecretario agradeció “a los dirigentes de las ligas porque están permanentemente trabajando para mejorar”, felicitó “a los entrenadores pampeanos que hacen un laburo enorme formando jugadores”, y especialmente saludó “a lo más importante, que son los chicos”.

Finalmente, se lamentó porque había clubes que no estaban presentes y remarcó que “hay que visibilizar las cosas, porque con el solo hecho de mostrar las camisetas, que van a estar en todos los medios, se muestra el gran trabajo que se está haciendo”.

DIRIGENTES

A su turno, el presidente de la Liga Sureña, Héctor Malán, agradeció al gobierno de La Pampa, a través del subsecretario, por “seguir adelante con esto tan importante que es la competencia de las formativas”.

En ese contexto, para valorar al Provincial recordó una frase que le dijo el ex arquero de River y hoy radicado en Jacinto Arauz, Jorge Ferrero, cuando hace mucho tiempo llegó a la ciudad para jugar en Independiente: “Lo más importante para el crecimiento de un futbolista es la competencia”. “Y para nosotros, como Liga, poder participar de un Provincial, que es una competencia superior, es sumamente importante”, cerró.

El presidente de la Liga Pampeana, Luis Ovín, reconoció “el esfuerzo que hace la provincia para llevar adelante esta competencia, que hace crecer el nivel de todos los chicos”.

Y reflexionó: “Quiero pedir que, como mayores, demos el ejemplo de buena educación desde afuera hacia adentro. Y a los chicos que entiendan que el que tienen adelante no es un enemigo, sino un adversario deportivo. Que traten de confraternizar, que prioricen el juego, se diviertan y sepan que el resultado es una contingencia, que si no se da este año se puede dar el que viene”.

Finalmente, Gabriel Perazzi, dirigente de la Liga Cultural, coincidió con sus pares en “agradecer a la Subsecretaría por organizar este tipo de torneos que fomentan la actividad de los chicos y el trabajo que se viene haciendo”. Además, felicitó a los chicos “por el trabajo que hicieron para estar en un Provincial”, y concluyó: “Son unos privilegiados, lo tienen que disfrutar”.

PARTICIPANTES

El acto de lanzamiento partciparon los futbolistas de los clubes participantes, que fueron representados por Manuel Stefanazzi (Mac Allister), Nahuel Díaz (General Belgrano), Valentino Manazzi (La Barranca), Benjamín Ruiz (All Boys de Santa Rosa), Valentín Andes (Unión Deportiva Campos de General Acha), Santiago Marolo (Unión de Bernasconi), Benjamín Pérez (Sportivo de San Martín), Rodrigo Seibel (Pampero de Guatraché), Lautaro Schwindt (Gimnasia de Darregueira), Juan Cruz Gatica (Racing Club de Eduardo Castex), Santos Suárez (Alvear FC), Vito Losi Alzugaray (All Boys de Trenel) y Joaquín Pérez (Ferro Carril Oeste de General Pico).