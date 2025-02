Youtuber pampeana denuncia ciberacoso y hostigamiento a su familia en Santa Rosa

Irina Braun (21) es una joven de Santa Rosa que se dedica a publicar videos en su canal de YouTube. Denunció que, desde hace un año, recibe acoso cibernético coordinado desde un foro anónimo. Asegura que desde entonces este acoso fue creciendo en frecuencia y gravedad. Tanto fue así que pasó al plano físico: desde personas que pasan frente a su domicilio a toda hora y envíos de paquetes desconocidos, hasta la difusión de datos y documentos personales y amenazas a los miembros de su familia.

La joven vive junto a su padre, su madre Marcela Liliana Mendoza, su hermana Marisol y su hermano Dayan (NdR: los familiares mencionados son mayores de edad y sus nombres se publican con su consentimiento). Afirmó que desde hace meses, no solo ella sufre hostigamiento sino que también los miembros de su familia han sido víctimas de acoso, publicó el diario La Arena.

“Empecé hace un año con el canal de YouTube, y al tiempo mis seguidores me empezaron a decir ‘estás en un foro de Devox’, yo no tenía ni idea qué era eso así que me metí, y veo que estaban publicando cosas sobre mí desde hace tiempo y yo ni enterada”, relató la joven, en diálogo con periodistas de La Arena.

Este acoso se trasladó a la realidad, y hoy ella y su familia han presentado múltiples denuncias ante la Seccional Sexta de Santa Rosa.

Una de las más recientes data de fines de enero de este año, en la que se detalla que un joven que circulaba en bicicleta las estaba persiguiendo a Irina y a su madre mientras caminaban hacia su domicilio. Al llegar, se acercó otro vehículo, un auto de color negro, con un hombre que bajó la ventanilla y comenzó a discutir con el padre de la joven. Ese mismo día, ingresó al foro y vio una publicación en la que afirmaban que se harían presentes en su domicilio, “con intenciones de atentar contra la propiedad y la vida de sus familiares”, según específica la denuncia penal.

El caso también está presentado ante el Ministerio Público Fiscal, pero Irina y su familia sostienen que no hubo avances en la causa. “Queremos que la causa empiece a moverse, porque está desde hace un año”, sostuvo.

“Presenté las denuncias ante Género, Trata de personas, varios lugares, pero no sé si están completamente capacitados para abordar un tema así, quizás por desconocimiento de cómo funciona este tipo de ciberacoso. Con las personas que hablé en el Poder Judicial me dijeron que no había habido antes un caso así en La Pampa”.

Detalló que el acoso comenzó a través de mensajes intimidatorios, pero que escaló a acciones como publicar su número de teléfono o dirección para que otras personas la contacten a ella y a sus familiares. “Lo que suelen hacer es buscar a youtubers nuevas, con pocos seguidores, y las toman de punto”, sostuvo.

“Desconozco si son personas que me conocen o no. Han venido un montón de personas, pasa que se camuflan: por ejemplo, mandan un montón de cadetes en un día, o autos que se hacen pasar por taxistas o conductores de Uber”, agregó.

Relató que su familia tuvo que extremar las medidas de seguridad en su casa, levantar paredones en todo el perímetro de la casa, e instalar cámaras,

Asimismo, sostuvo que las personas detrás de esta situación son “analistas de sistemas o especialistas de informática, que saben cómo hackear y robar datos” y que incluso han accedido a documentos oficiales en el marco de la causa judicial y a otros archivos personales, como su historia clínica. Afirmó que, si bien el acoso comenzó en el foro Devox, los involucrados “tienen grupos paralelos de Telegram donde se organizan para acosar”, y que incluso “tienen teléfonos ‘truchos’ para entregar a la policía cuando los agarran”.

Consultada sobre si pudo contactarse con otras víctimas de este tipo de ciberacoso, dijo que no pudo porque “las hackean, y si yo me contacto con ellas se dan cuenta y me hackean a mí, por eso no me arriesgo. Pero sé quiénes son y de dónde son”.

Afirmó que busca hacer público su caso para “que se sepa que esto es un acoso peligroso, y porque ya no podemos vivir tranquilos. Sabemos que parece algo de película, y que mucha gente no cree que sea para tanto, pero hoy ya me cansé de callarme, de no poder estar tranquila, lo único que queremos es una solución a esto”.

Qué es Devox.

Irina señaló que el acoso se originó y se organizó a través de Devox, una plataforma online creada en Argentina en la que se puede compartir todo tipo de información de forma anónima.

El sitio, creado en Argentina en 2016 y usado principalmente por adolescentes y jóvenes, se presenta como «una plataforma web en donde podés compartir casi cualquier tipo de contenido de forma anónima».

Los usuarios pueden comentar las publicaciones, agregar imágenes, etiquetar a otros usuarios para generar interacción y responder. No obstante, no es necesario crearse un usuario en el foro para publicar.

SI bien el reglamento del sitio indica que hay posteos o “voxs” que se borran según su contenido -los que contengan información privada de personas, los que pidan o compartan datos sobre actividades ilegales, o el contenido sexual de menores de edad-, el anonimato y la cantidad de nuevas publicaciones que se hacen diariamente resguarda a los usuarios que sí publican imágenes de contenido sexual, términos despectivos y, en algunos casos, datos personales.