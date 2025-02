El tenista número 1 del mundo, Jannik Sinner, fue suspendido por doping

El mundo del tenis fue sorprendido luego de que el actual número uno del ranking mundial, Jannik Sinner, fuera suspendido por tres meses tras dar doping positivo. La Asociación Mundial de Antidopaje (AMA) confirmó la sanción contra el italiano que, no podrá jugar hasta el próximo 4 de mayo de 2025.

En detalle, el italiano dio positivo por clostebol, una sustancia prohibida dentro del circuito tenístico. De esta manera, Sinner se perderá importantes torneos de la categoría Masters 1000 entre los que se encuentran: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Sin embargo, el hasta ahora número uno del ranking volverá a estar habilitado a tiempo para competir en el Roland Garros.

Según detallaron, la sanción surge luego de un acuerdo entre la AMA y el tenista italiano. El mismo asegura que «el jugador acepta un período de inelegibilidad de tres meses por una violación de las normas antidopaje” y añade que «La AMA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y tuvo lugar sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, el atleta es responsable de la negligencia de su entorno».

Por su parte, el tenista comunicó: «Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la WADA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de la WADA de resolver estos procedimientos con una sanción de tres meses». Tras darse a conocer el acuerdo, la agencia antidopaje retiró formalmente su apelación ante el TAS , aunque no solicitó la descalificación de sus resultados.

El caso de doping data de marzo de 2024, cuando durante el torneo Indian Wells el italiano dio positivo por clobestebol en dos controles antidopaje consecutivos. Según la investigación que se llevó a cabo, la sustancia ingresó en su organismo de «manera accidental».

En detalle, el fisioterapeuta de Sinner, Giacomo Naldi, habría utilizado un spray que contenía clostebol para tratar una herida en su propio dedo y, posteriormente, sin guantes, realizó masajes al tenista, lo que provocó la contaminación.

Inicialmente, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) determinó que no hubo culpa o negligencia por parte de Sinner, permitiéndole continuar compitiendo sin sanción. Sin embargo, sí se decidió quitarle los 400 puntos de la semifinal de Indian Wells y el correspondiente premio de unos 300.000 euros.

No obstante, la AMA apeló esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando una suspensión de entre uno y dos años. Finalmente, ambas partes llegaron al acuerdo de una sanción de tres meses.

Cabe destacar que Sinner es la segunda estrella del mundo de Tenis que, en los últimos meses, debe aceptar una suspensión por dopaje. El caso anterior tiene a la polaca Iga Swiatek de protagonista, quién tuvo que acceder a ser suspendida un mes luego de dar positivo por la sustancia prohibida trimetazidina.

Qué es el Clostebol

El acetato de Clostebol es un esteroide anabólico – que también está presente en algunos medicamentos de venta libre – utilizado principalmente para acelerar la curación de las lesiones cutáneas. Desde el punto de vista químico es similar a la testosterona.

Diferentes aerosoles y cremas tienen como ingredientes activos acetato de Clostebol y sulfato de Neomicina (que es un antibiótico), utilizados para tratar abrasiones y erosiones en la piel tales como, lesiones, heridas de diversos tipos (quemaduras, infectadas o de curación lenta), irritación, enrojecimiento, ulceraciones cutáneas, descamaciones, escaras, entre otras.

Los productos a base de Clostebol se utilizan únicamente de forma local sobre la piel, realizando aproximadamente una o dos aplicaciones al día, pulverizando o extendiendo la sustancia directamente sobre la herida, que luego se puede cubrir con una gasa esterilizada.

Si el Clostebol se utiliza durante períodos bastante prolongados, uno de los efectos secundarios es que el activo puede pasar al torrente sanguíneo y provocar un aumento del vello. Estas cremas o aerosoles a base de Clostebol pueden ser adquiridas en farmacias sin necesidad de prescripción médica. Por este motivo, los deportistas no pueden utilizarlo sin una necesidad terapéutica real y una autorización específica.