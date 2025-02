Policía héroe: Salvó la vida de una bebé que sufrió un paro cardíaco

Una bebé de 9 meses que estaba siendo amamantada por su madre sufrió un episodio de muerte súbita, en la desesperación la mujer salió a la ruta Provincial 306 a pedir auxilio porque su hijita se moría. En ese momento un móvil policial pasaba por el lugar y la ayudó, el oficial principal Ernesto Torres le realizó maniobras de reanimación mientras sus compañeros conducían con la sirena encendida y hacían juegos de luces para llegar lo antes posible al Hospital del Este.

Los efectivos policiales -este viernes- no perdieron la concentración, ni la calma en ningún momento a pesar de la difícil situación que les tocaba vivir, porque la madre estaba desesperaba y gritaba que se le moría su hija. El jefe de la Unidad Regional Este destacó la importancia de la capacitación y preparación que tiene el personal policial porque le permitieron salvar a una vida.

“La verdad que me siento muy contento por el desempeño del oficial principal Torres junto a su equipo, ellos trabajan en la comisaría Los Puestos y cuando se dirigían por la ruta Provincial 306 para la Regional se cruzan con la señora que pedía ayuda. Rápidamente la cargan y notan que la bebé se encontraban sin signos vitales prácticamente, en ese momento comenzaron a realizar las maniobras de reanimación en este caso de RCP, además con todas las señalizaciones lumínicas y de sonido del móvil policial se abren paso para llegar rápidamente al hospital. Al llegar le informan que la menor había sufrido una muerte súbita y que si no hubiera recibido la asistencia policial habría perdido la vida”, relató el comisario Carlos Ruiz.

El oficial principal Ernesto Torres, describió que es la primera vez que le toca salvar una vida y resaltó lo difícil que fue la situación, porque debían contener a la madre, auxiliar a la menor y llegar al centro médico, por eso trabajaron en equipo y así pudieron obtener el mejor desenlace.

“Al llegar a la altura del barrio 470 Viviendas de la localidad de San Andrés vemos a la señora con un bebé en los brazos pidiendo ayuda. Luego de hacer reducir a la velocidad de los otros vehículo, la mujer cruzó desesperada y me gritaba que su beba estaba ahogada, en ese momento me dirigí a la parte de atrás de la camioneta junto a ella, le quité la nena de los brazos y comencé a practicarle maniobra de RCP, luego de unos minutos la llevamos al Hospital Eva Perón, momentos antes la menor ya había llorado y me daba señales que estaba mejor. Cuando llegamos los profesionales la atendieron de manera inmediata y la doctora explicó que sufrió un síntoma de Brue, que se lo conoce como “muerte súbita”. Con la fuerza de Dios pude salvar a esta nena aunque fue un momento difícil, es la primera vez que me pasa esta situación por eso quiero resaltar la valentía y capacidad de un empleado policial. Es importante realizar las capacitaciones de RCP y primeros auxilios que nos brindan.

La menor continúa internada fuera de peligro, monitoreada por los profesionales médicos del Hospital Eva Perón.”, relató Torres.

Para finalizar el jefe de la Regional recordó que el oficial Torres había auxiliado a una mujer que estaba con trabajo de parto en plena ruta Nacional 9. ”En el caso del oficial Torres ya tomó una intervención en un nacimiento en el primer día de este año, donde una pareja que se encontraba en el auto pedía ayuda, allí la mujer fue asistida para que naciera su bebé, luego el oficial cortó el cordón umbilical hasta que llegó el personal del 107”.

Desde el ministerio de Seguridad se dictan diversas capacitaciones para profesionalizar al personal policial. .

