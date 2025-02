La DNV no tiene para luces: En la Travesía de Castex colocaron luminarias led de un programa provincial

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) no tiene presupuesto ni para renovar las luminarias en los tramos de las rutas nacionales que atraviesan los -siempre riesgosos- accesos a localidades. En la Travesía Urbana de la ruta 35 en Eduardo Castex se colocaron 123 luminarias led del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente, que financia y lleva adelante la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa, y el organismo nacional solamente aportó la mano de obra para extraer las vieja lámparas de sodio.

La intendenta Mónica Curutchet viajó -en octubre- a Buenos Aires para solicitar al administrador general de la DNV, Marcelo Jorge Campoy, la modernización de las viejas luminarias de sodio, de las cuales varias ya no funcionaban, y una «nueva colectora» de la Travesía Urbana. El desfinanciamiento del organismo nacional es llamativo y preocupante. Los funcionarios nacionales le dijeron a funcionarias locales que no tenían presupuesto para esos trabajos, y en la oficina del Distrito 21 en Santa Rosa admitieron que «no tienen ni material para arreglar las rutas».

Ante esta situación, desde la comuna aportaron las 123 luminarias led del plan provincial, y los trabajadores de la DNV realizaron el recambio de las luces de sodio por tecnología led, que aporta mayor visibilidad y contribuye a la seguridad vial.

La directora de Obras Públicas y Viviendas de Eduardo Castex, Magalí Imirizaldu, indicó que la DNV aportó la grúa y personal para el recambio de las luces, desde el predio del CPFP 1 hasta el cruce de la ruta provincial 102. Y confirmó que se destinaron luminarias del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente, acordó al «recambio planificado con el relevamiento que se realizó, con la Cospec Ltda, de todas las luminarias de esta localidad, incluida la Travesía Urbana y las colectoras. Nosotros en la primera etapa hicimos los recambios en los accesos y las colectoras».

-Imirizaldu, ¿o sea que la DNV actualmente no hace ni el mantenimiento de las luces de las rutas nacionales que atraviesan La Pampa?

-Sí, cuando nosotros fuimos con la inquietud de que estaba apagada la iluminación, nos dijeron que iban a mandar los técnicos. En realidad es un trabajo en conjunto que suele hacer la DNV en los nodos, es decir en zonas de camino. Pero, la obra cuando se hizo en 2018 se entregó al municipio. Ahora cuando fuimos con esta inquietud, nos dijeron que la obra se entregó con las luces funcionando, así que deberían estar funcionando. Enviaron a los técnicos para controlar los tableros y todo el sistema (energético).

-Pero la tecnología cambió y avanzó. Cuando Curutchet fue a Buenos Aires, ¿no pidió luminarias led para la Travesía Urbana?

-Sí. Iniciamos las gestiones en Santa Rosa y en Buenos Aires hablamos de cuestiones referidas a las colectoras y sobre todo y fundamental lo relacionado con la iluminación y la ruta nacional 35. Presionamos porque se venía una época de alta circulación, y nos atendieron muy bien, pero no había financiamiento específico para eso. En Santa Rosa nos atienden, pero no sé si se arma un expediente sobre la obra, porque en realidad los proyectos se presentan y todo sale de Nación con presupuesto asignado. Nosotros tenemos que hacer bacheo en el acceso, pero el ingeniero nos dijo que no tiene material ni para arreglar las rutas. Cada tanto preguntamos para garantizar la seguridad vial.

-Es decir, son educados, te atienden bien, pero no te dan soluciones.

-Bueno, no…ya se cambiaron las luminarias, entonces son parte de la solución. Obviamente, que siempre pretendemos más, y es lo que buscamos cuando vamos a hacer un pedido o a buscar una respuesta en concreto. Pero, cuando sabemos que no existe la posibilidad, tratamos de buscar la mejor alternativa.

-¿Y qué les dijeron sobre la repavimentación de la ruta nacional 35 entre Eduardo Castex y Winifreda?

-Lo mismo. El tema de la ruta nacional 35 no está en el Presupuesto, y no tenemos una respuesta oficial por si o por no. Concretamente lo que ocurrirá este año es una incógnita. El año pasado hubo cero presupuesto y se hicieron trabajos de urgencia y van atrás de la urgencia o del problema. Planificación de obras, hasta ahora no hay.

Gestiones y pedidos en Buenos Aires.

La intendenta Curutchet (JxC) viajó a Buenos Aires en noviembre, para reunirse con el senador nacional Daniel Kroneberger (JxC) y el diputado nacional Martín Ardohain (JxC). Pidió en la DNV las luminarias led para la Travesía Urbana que finalmente no le enviaron, y en una reunión con el director ejecutivo de Seguridad Vial de Nación, Pedro Scarpinelli, requirió radares para instalar en la ruta nacional 35, en el sector de ingreso a Eduardo Castex.

Con Kroneberger inició trámites ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para poder utilizar el patio del céntrico predio de Correo Argentino y convertirlo en un «nuevo lugar para los castenses».

Además, estuvo con la directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Falcón y Silvina García, jefa de gabinete, para solicitar «capacitaciones y formación a funcionarios y personal municipal para mejorar los servicios a los castenses». Y finalmente requirió a la subsecretaria de la Mujer del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Barone, algunas «capacitaciones y programas para trabajar en el área de la mujer».