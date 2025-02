Criptograte: La ruta de las coimas apunta a Agustín Laje y la fundación de los hermanos Caputo

La ruta de las posibles coimas que se pagaron para que el presidente Javier Milei respaldara la estafa de la criptomoneda $LIBRA conducen por varios caminos al militante libertario Agustín Laje, elegido por Santiago Caputo como presidente de su fundación El Faro, vehículo para recaudar fondos para la campaña de este año. Hay sospechas de sobornos por más de diez millones de dólares.

Laje es apuntado como el hombre que acercó al mundo Milei a Mauricio Novelli, el trader que conectó al Presidente con Julian Peh dueño de la empresa KIP Protocol, que creo la shit coin $LIBRA. Milei conoció a Peh en el encuentro Tech Forum que organizó Novelli y fue el primer paso para concretar la maniobra de $LIBRA.

Ahora se supo incluso que, previo a la estafa, este grupo analizó lanzar una moneda meme destinada a financiar la Fundación Faro de Santiago Caputo y su hermano Francisco, un ex coaching motivacional con creciente peso en el armado libertario, en especial en la recaudación de fondos.

Laje fue un fuerte impulsor de la «carrera» de Trader Profesional de NW Professional Trader, una agencia que ofrece cursos en esa materia y que fue fundada por Novelli. Academia que en su momento contrató a Milei para la cátedra de Dinero y Precios.

El respaldo de Milei a aventuras vinculadas a las criptomonedas no es nueva: en 2022 cuando ya era diputado nacional confesó en una entrevista con Ernesto Tenembaum que a cambio de dinero había respaldado públicamente a la cripto CoinX, que estafó a miles de inversores. «Por supuesto, yo mis opinions las cobro», dijo Milei (ver video). Cualquier parecido con el caso $LIBRA no es una casualidad.

El estrecho vínculo de Novelli y Laje también quedó expuesto en una imagen de ambos en un reciente viaje a Estados Unidos durante un partido de la NBA, foto que Novelli, casi en una confesión, no tuvo mejor idea que borrar este domingo de su Instagram, acaso incapaz de entender que ya la habían bajado casi todos los periodistas que siguen el caso.

LPO contó que el desconocido empresario cripto Julian Peh pudo acceder al Presidente gracias a una gestión del vocero Manuel Adorni, avalada por su jefa, Karina Milei. Las revelaciones sobre el rol de Laje y Novelli permiten completar el circuito: todo eindica que ellos los acercaron y Karina y Milei le dieron el acceso al Presidente.

No era la primera vez que Novelli acercaba a Milei a un proyecto polémico. Antes, había impulsado NFT Vulcano Game que, antes de derrumbarse en medio de acusaciones de fraude, había sido apoyado por el libertario en sus tiempos de diputado. En aquel entonces, Milei también había promocionado CoinX, plataforma de inversión apuntada de ser una estafa piramidal similar a la Generación ZOE, de Leonardo Cositorto.

Ahora, este domingo trascendió que antes del lnzamiento de $LIBRA, Novelli y su socio Terrones fueron al menos ocho veces a la Casa Rosada a entrevistarse con Karina y Adorni, un privilegio que no consiguen ni los empresarios más importantes de la Argentina. El periodista Leandro Renou posteó una foto en las que se ve a Novelli y Terrones en el primer piso de la Casa Rosada, área de la Presidencia.

Además, Milei en persona recibió en el despacho presidencial a un hasta ese momento desconocido Hayden Davis, como reveló LPO. En ese momento causó extrañeza en el mundo cripto que el Presidente recibiera a un completo desconocido: No lo era para Milei. Se trata del «asesor» que estuvo a cargo del lanzamiento de $LIBRA que tras el escándalo acuso a Milei y sus «asociados» de no cumplir su parte del trato y dijo que ahora no les girará los fondos que se obtuvieron con la maniobra. Este domingo La Nación reveló que los libertarios analizaron lanzar un meme coin con la figura de Milei para financiar la Fundación faro de Laje y Caputo, iniciativa que como todas las que vinculan al círculo de mayor confianza de Milei con los empresarios cripto, estuvo rodeada de pedidos de coimas.

El experto en finanzas descentralizadas Diogenes Casares reveló en X chats sobre esos rumores y relató que un funcionario le dijo que un grupo americano «entre ellos el fundador de Jupiter (que dotó tecnología para el lanzamiento de LIBRA), había propuesto la idea».

«El token se iba a llamar $afuera y era para hacer fundraising de la Fundación Faro para ´financiar la batalla cultural´. Pero entiendo no prospero», le dijo a Casares una de las fuentes consultadas, en alusión al instituto que lidera Laje.

Ante eso, el experto en finanzas descentralizadas sostuvo: «Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto NO significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más».

A la par, el analista británico experto en cripto Nick O’Neill, reveló este domingo en un video que confirmó «con altas fuentes» y «con 100% de certidumbre», que hubo coimas a funcionarios libertarios ligados al impulso de $LIBRA. «Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento de un token», dijo.

Y agregó: «Su equipo estaba involucrado en esto. No sabemos el monto exacto que fue pagado, pero si que fue directo de su equipo».