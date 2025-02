Abel Pintos calificó “lamentables” las críticas de Javier Milei contra Lali Espósito y María Becerra

Abel Pintos respaldó a sus colegas Lali Espósito y María Becerra tras los ataques efectuados recientemente por Javier Milei.

Pintos dijo que «los dichos de Javier Milei contra los artistas son lamentables», afirmó que suma a «la voz contra la censura» y señaló en una entrevista con Radio Mitre que: «Un músico no tiene que ser de un partido para dar conciertos en festivales provinciales».

«Me parece una falta de respeto por parte del Presidente. Hay una afrenta contra la cultura», aseguró el músico.

El ataque de Javier Milei contra María Becerra y Lali Espósito

El presidente Javier Milei volvió a atacar a María Becerra desde sus redes sociales, luego de que la cantante cuestionara el accionar del Gobierno por los incendios en la Patagonia, y pidiera ayuda durante un concierto para colaborar con apagarlos.

«Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!», indicó Javier Milei desde su cuenta de X (ex Twitter) también haciendo referencia a Lali Espósito.

Cabe recordar que hace unos días Milei fue consultado durante una entrevista en LN+ por la presencia de la cantante en la Marcha Federal LGBT y respondió, irónico: «¿Lali Espósito? Ah, Ladri Depósito«.

Al ser consultado sobre el clamor de algunos jóvenes para que la cantante incursione en la política, el libertario respondió: «Bueno, que sea candidata, ¿Qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata».

Pese a que alguna vez ella lo invitó para acercar diálogo, el presidente de la Nación manifestó que jamás asistiría a un recital de la cantante, ya que sus gustos musicales van por otro lado.

«A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi ‘Un baile de máscaras’, una versión en el Metropolitan de Nueva York, estaban Luciano Pavarotti y Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones», lanzó el Presidente.