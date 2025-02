Copa Federal Femenina 2025: All Boys de Santa Rosa perdió con Newell´s Old Boys de Rosario

All Boys de Santa Rosa tuvo ayer una muy buena presentación en los octavos de final de la Copa Federal Femenina de fútbol, aunque no le alcanzó para equiparar la jerarquía de Newell’s Old Boys de Rosario, que terminó imponiéndose por 4 a 1, para clasificarse así a los cuartos de final del certamen que enfrenta a los mejores equipos del fútbol del interior con los de la Liga Profesional de AFA.

En el Predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza, Newell’s (actual líder del torneo de AFA) se puso en ventaja a los 5 minutos con un gol de María Victoria Vives; mientras que el Auriazul santarroseño lo igualó a los 8 por intermedio de Amalia Altolaguirre.

La ventaja para las rosarinas la marcó nuevamente María Candelaria Pagola, a los 40 de esa primera mitad; mientras que recién sobre el final del complemento, a los 41 y 43 minutos, llegó la goleada por los tantos de la experimentada Mariana Larroquette y Julieta Lema.

De esa manera, Newell’s se metió entre los ocho mejores de la Copa Federal y el jueves enfrentará en esa instancia a Gimnasia y Esgrima La Plata, que ayer venció por 2 a 0a Guaraní Antonio Franco de Posadas, Misiones, en partido jugado en la cancha auxiliar de Huracán.

El otro cruce de cuartos confirmado también tendrá a dos equipos de la Liga Profesional, que ayer superaron en octavos a otros dos del interior: Belgrano de Córdoba goleó 6 a 0 a Sportivo Palermo de Jujuy y San Lorenzo superó por 7 a 0 a Deportivo Confluencia de Neuquén.

Hoy se jugarán los otros partidos de octavos: a las 9, UAI Urquiza vs. Rioja Juniors de La Rioja (cancha auxiliar de Huracán) y Racing Club vs. San Martín de San Juan (auxiliar San Lorenzo). A las 17, Boca Juniors vs. San Benito de Paraná (Predio AFA) y River Plate vs. UNNOBA de Junín (Predio AFA).

Síntesis.

All Boys (SR)1: Sofía Wilberger; Dalma Kowalczuk, Yanina Kowalczuk; Camila Rojas y Amalia Altolaguirre; Abril Martínez, Aldana Toledo, Agustina Maldonado y Giuliana Velázquez; Lucía Schab y Melany Gramajo. DT: Walter Schmidt.

Newell’s 4: Daniela Pontel; María Belén Raffaelli, María Victoria Vives, Pilar Sabransky, Juana Porta; Romina Luna, María Candelaria Pagola, Bianca Recanati, Ariadna Rivas; Camila Mansilla y Yuliana Sanabria. DT: Leandro Iglesias.

Goles: PT: 5′ Vives (NOB); 8′ Altolaguirre (AB); 40′ Pagola (NOB). ST: 41′ Larroquette (NOB); 43′ Lema (NOB).

Cambios: ST: 9′ Julieta Lema y Mariana Larroquette por Rivas y Mansilla (NOB); 14′ Agustina Vargas y Magalí Natta por Pagola y Raffaeli (NOB); 15′ Julieta Managó por Schab (AB); 19′ Joana Calderón por Gramajo (AB); Tiana Olguín y Antonella Berrueta por Toledo y Velázquez (AB).

Arbitra: Gabriela Coronel. Cancha: Predio Lionel Messi de AFA.