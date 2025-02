Pampeanos fueron sorprendidos por el fuego en El Bolsón y el viento les salvó sus vidas

El día que se desató el fuego en El Bolsón, dos pampeanos se encontraban a pocos metros y se salvaron porque el viento corría en sentido contrario a la ubicación del Refugio Natación. “La pasamos bastante heavy y nos salvó el viento. Si el viento hubiera estado hacia nuestro lado no nos hubiéramos salvado. El fuego hizo 34 kilómetros en dos horas o sea que hacia 250 metros por minuto y nosotros tuvimos que hacer nueve kilómetros para volver al refugio, donde nos evacuaron al día siguiente”, relató Nahuel Troncoso en Radio DON de esta localidad.

El músico terapeuta radicado “hace varios años» en Santa Rosa y su pareja Mariel Matta –profesora de Inglés- se encontraban de vacaciones en El Bolsón, donde las llamas “afectaron zonas muy turísticas”. “Nosotros no tenemos ni idea como arrancó el fuego, pero ahí se dice que fue provocado”, aseguró Troncoso.

Los pampeanos en la noche previa al 30 de enero, estuvieron bailando folclore en el refugio Natación, donde había aproximadamente 40 personas. En otro refugio cercano, permanecían otros 70 turistas. Al otro día, descendieron.

Los aficionados del trekking, no percibieron que en la zona de bifurcación de los ríos Encanto Blanco y Azul se había desatado el incendio. Esa zona es muy visitada por senderista, porque es la puerta de entrada a decenas de refugios de montaña; porque desde ahí se atraviesan dos pasarelas ubicadas sobre ambos cursos de agua y se inicia el Circuito Troncal, principal sendero de trekking de la zona.

“Vimos el fuego cuando estábamos llegando abajo. Estuvimos de frente al fuego, porque estábamos a menos de un kilómetro”, recordó Troncoso. En ese momento, los pampeanos tuvieron que tomar rápidas decisiones. “Tuvimos que tirar las mochilas para sacarnos peso de encima, porque teníamos el fuego ahí nomás”, expresó –con énfasis- el entrevistado.

“No me hubiera gustado vivirlo”.

Los pampeanos tuvieron que recorrer nueve kilómetros “hacia arriba”, con el fuego en sus espaldas. “No podíamos correr porque no te dan los pies y no podes respirar por el humo”, graficó. “Al otro día, nos evacuaron por otro camino porque el que hicimos nosotros estaba quemado y ahí ya bajamos con guías”, agregó.

“Realmente fue una experiencia que no me hubiera gustado vivir, pero me enseño muchas cosas”, expresó.

-¿Cuáles fueron esas enseñanzas?

-Tomar decisiones rápidas porque en ese momento tenes que decidir qué hacer para salvar tu vida, porque estas enfrente del fuego y tenes que accionar y se te abalanza encima. También a valorar la compañía y disfrutar de los vínculos.

-¿Y la viralización del posteo con la historia del pañuelo que los acompaño?

-Ah, sí, sí…Nosotros estábamos de vacaciones. Hacemos folclore y estuvimos bailando algunas zambas en el refugio. Y me quede con ese pañuelo, que lo rescate de las mochilas que abandonamos. Y es el pañuelo de la foto del posteo.

Festival solidario.

En La Porfiada, el viernes a las 21 horas, se realizará un festival musical para recaudar fondos para enviar a las familias afectadas por los incendios en El Bolsón. El músico terapeuta Nahuel Troncoso relató que junto a Coco Pérez Evangelista y Nico Sosa organizaron “un show para recaudar fondo para enviar a las familias afectadas”. “Conozco mucha gente de El Bolsón que perdió sus hogares, porque se quemaron más de 100 casas. Y lamentablemente la lucharon solos, porque se tardó un montón para que les envíen ayuda”, recordó.