Liberaron tortugas terrestres y cardenales amarillos en Utracán y Puelén

Ejemplares de tortuga terrestre y cardenal amarillo, provenientes de entregas voluntarias y decomisos, fueron liberados recientemente en los Departamentos Utracán y Puelén.

La Dirección General de Recursos Naturales de La Papa lleva adelante la recuperación de estos animales. El director Carlos Bonnemezón comentó que todos los procedimientos de liberación de estas especies «requieren de un trabajo previo intenso, tanto en la parte administrativa como en la operativa”. Y agregó que “la atención, cuidado y acondicionamiento de los animales lo realizan los técnicos de esta Dirección quienes están formados y con capacitaciones permanentes para realizar el mejor trabajo posible”.

El funcionario provincial resaltó las tareas de concientización del tema mascotismo. “Es un tema que se trabaja en las escuelas y campañas publicitarias y es de gran relevancia, además trabajos como el ejecutado recientemente, ayudan a potenciar la línea de trabajo que venimos llevando adelante en cuanto a que la fauna silvestre no es mascota», dijo.

En la provincia de La Pampa son varias las especies que por distintos motivos están en peligro de extinción, ya sea por la modificación de su hábitat, por la extensión de la frontera agropecuaria o por su comercialización como mascota, una práctica que está prohibida por la Ley 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Entre las especies afectadas podemos citar la Tortuga terrestre, el Cardenal amarillo, el Venado de las Pampas, la loica pampeana y el águila coronada.



DESINCENTIVAR EL MASCOTISMO

“En el caso de tortugas se implementó la figura de Entrega Voluntaria, mientras que con los cardenales amarillos es por decomiso”, indicó el técnico Marcelo Dolsan.

Reiteró que es necesario devolver estos animales a la naturaleza, pero no es una tarea fácil su reinserción, luego de pasar en algunos casos, muchos años en cautiverio.

Aclaró también que deben estar en buenas condiciones, para lo cual antes de la liberación hay un trabajo complejo por parte de los profesionales de Recursos Naturales.

“En cuanto a las tortugas, luego de su etapa en cautiverio debemos trabajar en la recuperación del peso, enseñarles nuevamente a comer lo que van a encontrar al estar en libertad, que seguramente no será lo mismo que comían al estar encerradas”, detalló. Y en el caso del cardenal amarillo, los ejemplares están con muy bajo peso, han perdido masa muscular y capacidad de vuelo, con lo que hay que trabajar mucho en su recuperación.

Por su parte, el veterinario Diego La Porta, explicó que “luego de la recuperación se hace la cuarentena previa, que incluye el estudio coproparasitológico, identificación del sexo, adecuación de la dieta, y buscamos el mejor lugar para la liberación natural”.

“En cuanto al ambiente nos fijamos que en lo posible tengan cerca agua, pasto y sombra, y esta es una zona ideal porque cuenta con estos parámetros, además vimos esta especie en ese lugar”, dijo.

LIBERACIÓN Y ANILLADOS

En el departamento Puelén, Se hicieron liberaciones de parejas de Tortugas terrestres. “Es decir, de macho y hembra, sexamos y anillamos con un anillo que cuenta con la sigla DGRN y un número, lo cual nos va a servir para hacer el monitoreo posterior. Y lo mismo se realiza con los cardenales amarillos”, indicó.

“Debemos desincentivar el mascotismo, es decir no tener animales silvestres en cautiverio, para eso, debemos empezar por no comprar los animales o no retirarlos de su hábitat”, alertó.

“Respecto de los cardenales amarillos, en general se hacen denuncias anónimas cuando los mismos se encuentran en domicilios particulares, y se inicia un proceso legal y administrativo para recuperar las aves en un trabajo conjunto con la fiscalía del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial”, concluyó.



Para más información contactarse con la Dirección General de Recursos Naturales, en Sarmiento Nº 161, Santa Rosa; o comunicarse al teléfono: (02954) 452600 / 455384 / 425172.