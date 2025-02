En La Adela, le cortaron la luz al municipio por una millonaria deuda con la cooperativa

La Cooperativa de Servicios Públicos de La Adela –Ceospla- comenzó –este jueves- con los cortes de servicio a la Municipalidad, porque acumula una deuda de más de un año por un monto que ronda los 115 millones de pesos.

Ayer los operarios de la cooperativa comenzaron a ejecutar la orden que emitió el Consejo de Administración y procedió a cortar el suministro de 15 medidores, de los más de 60, que tiene la comuna a su nombre.

La decisión se tomó después que el miércoles venciera el plazo que la prestadora otorgó al organismo oficial, que pidió tiempo para hacer frente a sus obligaciones.

El municipio de la localidad ribereña dejó de pagar sus facturas de energía eléctrica desde la asunción de la actual administración y fue haciendo caso omiso a las advertencias y pedidos de la cooperativa de sentarse a dialogar y buscar una salidad al fuerte endeudamiento que está haciendo que a su vez la Ceospla no llegue a pagar en su totalidad las facturas de la Administración Provincial de Energía.

Desde que Federico Moro llegó al cargo en diciembre del año 2023, comenzó a acumularse la deuda, en su mayoría generada por los consumos de los sistemas de agua potable y saneamiento. Desde la cooperativa esperan que Moro se siente a dialogar y proponer un plan de pagos, cosa que no han logrado por el momento.

REVUELO

Fuentes del Consejo de Administración dijeron ayer que no hubo reuniones, pese a las propuestas constantes de la cooperativa. Indicaron que luego de una carta documento de intimación, por la misma vía pidieron un plazo que venció el miércoles 19, por lo que la conducción decidió iniciar los cortes.

Así, los operarios dejaron sin energía a 15 medidores, de varias dependencias. La medida causó revuelo en la localidad e incluso algunos asociados hicieron oir su descontento con la propia cooperativa.

Las fuentes indicaron que «debemos hacer entender que por los servicios se paga, incluidos los municipales. Si esto no pasa, si no pagan las tasas el municipio no recauda y no puede pagar. Hay que cambiar esta mentalidad, hay mucha gente acostumbrada a tener todo gratis».

Los cooperativistas se encargaron además de dejar en claro que «muchos medidores tienen que ver directamente con lo social y no somos tan insensibles. Esperamos que la municipalidad venga a dialogar y a proponer de qué manera pagan la deuda».