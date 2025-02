Liga Pampeana 2025: El Apertura comenzó con un empate en General Pico

Sportivo Independiente y Costa Brava empataron 1 a 1 en el inicio del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol. Los goles fueron convertidos por Nicolás Ortiz –de penal- para los rojos y Ramiro Fredes para los costeros, y fueron expulsados Emiliano Morón y Javier Canteros en el equipo local, y Brian Alferez en el conjunto visitante.

El partido se disputó en el estadio Roberto Petit de Merville, donde se desarrolló el acto inaugural y el puntapié inicial.

Los costeros comenzaron mejor y se pusieron en ventaja por intermedio de Ramiro Fredes.

A partir de ese momento, el equipo local adelantó las líneas para buscar el empate, y lo alcanzó sobre la finalización del primer acto, con un penal ejecutado por Nicolás Ortiz.

En el complemento, el conjunto rojo sufrió la expulsión de Morán por doble amonestación, y también Javier Canteros por realizar gestos a la hincha visitante. Y también se fue antes a los camarines tras ver el acrílico rojo el costero Alferez.

Los últimos minutos fueron entretenidos, con Costa Brava tratando de quedarse con la victoria y Sportivo Independiente aguantando para sellar el reparto de puntos.

CONTINUACIÓN

El resto de los partidos de la primera fecha de la Liga Pampeana se jugará el domingo, en diferentes horarios: a las 16.30 (14.30 el Sub 20), Jorge Newbery de Rancul recibirá a Ferro de General Pico y Estudiantil de Eduardo Castex a Ferro de Realicó; a las 17 (15 el Sub 20), Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear enfrentará a All Boys de Trenel; a las 18 (20 el Sub 20), Pico FBC será local de Racing Club de Castex; mientras que desde las 19 (17 el Sub 20) se medirán Juventud Regional de Miguel Cané con Alvear FBC.

Fotografía: archiv