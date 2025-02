Castense embajador del Tomaticán 2025: «La gastronomía me apasionó y me da muchas satisfacciones», dijo

El castense Iván Xavier Arnhold ganó una competencia gastronómica y fue consagrado Embajador del Tomaticán 2025 en la ciudad de Pocitos (San Juan). “Las cosas de la vida hicieron que la gastronomía me haya apasionado más que el Derecho que fue lo fui a estudiar a Córdoba, y me da mucha satisfacciones en lo personal, mas allá de lo económico porque también da mucha satisfacción poder hacer lo que a uno le gusta y sentir que es bien recibido del otro lado”, expresó Arnhold en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

Nunca había cocinado el tomaticán, pero se inscribió en la competencia, donde también se presentó con su food truck donde comercializa hamburguesas, salchichas tipo Frankfurt y papas fritas, entre otros productos. Participó del curso nivelatorio que brindó un chef a todos los participantes, y en la primera jornada utilizó albaca fresca en la preparación y frita en la decoración y sumó también un huevo cocido sobre la mezcla. El jurado lo seleccionó para la final.

Y en la segunda jornada, con su esposa decidió “ir a lo sencillo”, y algo que habitualmente hace para degustar con sus seres querido. Una provoleta con tomate confitado y perfumada con romero y aceite de oliva, acompañada por tomates secos hidratados con té negro caramelizados con azúcar rubia. Y el resultado fue el mejor: el jurado lo declaró ganador del concurso gastronómico en la fiesta popular, y además de la plaqueta recordatoria, recibió $ 200 mil y un curso online en el Instituto Gato Dumas”.

El castense hace ocho años que se radicó en San Juan, la provincia de su pareja desde hace varios años, a quien conoció cuando estudiaba Abogacía en Córdoba. “Me quedaron cinco materias, pero me enamoré de la gastronomía”, aseguró. Y la pandemia, hizo el resto. Porque en el aislamiento social tenía que “generar algo”, y se decidió por un food truck.

“Conocí una persona excepcional de esas que a veces te cruzás en la vida, que me hizo el chasis y el resto lo hice yo. Así que aprendí a hacer planos y soldar y muchas cosas más. Y ahora viajó a los eventos que me convocan y trato de ir a los eventos grandes”, explicó.

“Hay una falsa creencia que es un trabajo light, porque el trabajo arranca el lunes buscando el evento, después la logística del traslado y es mucho más pesado de lo que debería por lo que a veces retribuye, pero es lo que gusta y apasiona”, aseguró.

Y si bien actualmente tiene un socio inversor que lo acompañará para abrir un restaurant en un “casona vieja”, recuerda que los food truck fueron “una rebelión de los cocineros contra la patronal, porque dejaron la cocina y se fueron a cocinar a la calle por los malos pagos”.

“Nosotros hoy tenemos clientes fidelizados, porque cuando publicamos donde vamos a estar, ahí van a acompañarnos y eso no es fácil de conseguir y es muy lindo para nosotros”, destacó.

¿Qué es el tomaticán?

“El año pasado se hizo la primera edición en Pocitos y fui a vender con mi food truck, y este año me comuniqué para decirles que además quería participar en el concurso. Pocitos es una zona que tiene tres productos muy buenos: la cebolla, el tomate y el ajo. Son tres productos típicos y característicos de ahí y en la fiesta ponen en valor los productos que se produce en la zona”, detalló Arnhold.

“El tomaticán es una comida típica que se hace fácil y rápido. Yo nunca la había cocinado. Había muchos participantes, pero no siento que sea una competencia contra otros cocineros, sino que es un desafío contra uno mismo y lo tomo así para evitar frustraciones”, expresó. Y destacó: “me presentaron como pampeano y eso es un gran orgullo”.

-¿Y cómo se elabora el tomaticán?

-Es un plato que está hecho básicamente con tomate, huevo, pimiento y cebolla, y se come con pan. Algunos también lo utilizan como una salsa para las pastas, e incluso le ponen queso rallado. En Castex yo lo probé hace más de 20 años en la casa de los hermanos Tamagnone, porque lo hacía su madre Marcela y ahora lo hace un nieto.

-¿Y qué significa ser Embajador del Tomaticán?

-No lo sé… (risas), fue un desafío personal, y tuve suerte que me fue bien… sinceramente espero que se abran algunas puertas, porque siempre cuesta cuando te radicás en otra provincia, y tenés que andar aclarando que no sos porteño. Me encantaría que me abra puertas a mí y también a Pocitos, porque soy defensor de la cocina tradicional. Hoy los grandes cocineros se desviven haciendo cosas extravagantes y se olvidan de la bases, y te muestran cosas que no podes consumir en tu casa.

-No es fácil ser emprendedor y salir a buscar el peso todos los fines de semana, en tiempos de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

-Sí. En mi rubro es difícil porque vamos a riesgo, porque no sabemos lo que vamos a vender. Trató de tener un producto accesible para que todos lo puedan consumir. Nosotros hacemos básicamente hamburguesas, salchichas tipo Frankfurt y papas fritas, pero todo es artesanal porque lo hacemos nosotros, no tenemos nada congelado. Nos esmeramos en el packanging, porque la gente tiene que comer el producto con comodidad, ya sea sentado o parado. Esto tiene un extra de costo, pero optamos por precios que nos permitan vender toda la mercadería. Los emprendedores vivimos al límite constantemente.