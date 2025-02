Forbes dice que el caso Libra de Milei es el robo más grande de la historia

La revista Forbes, uno de los medios de negocios más importante del mundo, publicó que el criptogate de Javier Milei es «el robo más grande de la historia». La revista de negocios más importante del mundo publicó que la estafa cripto fue de 4600 millones de dólares.

Forbes publicó que el presidente argentino «enfrenta una investigación de fraude luego de promover una criptomoneda que colapsó en cuestión de horas, vaporizando miles de millones en valor».

«Las cifras pintan un panorama brutal: el 86% de los comerciantes que compraron LIBRA perdieron dinero, con pérdidas totales que alcanzaron los 251 millones de dólares, según la firma de análisis de blockchain Nansen. Unos pocos afortunados se embolsaron 180 millones de dólares», dice la nota de Forbes.

Al mismo tiempo, el prestigioso semanario londinense The Economist publicó este mismo lunes una nota en la que dice que «el presidente de Argentina ha sido acusado de fraude tras elogiar una criptomoneda».

«Pero este no es su primer encuentro con la polémica sobre este tema», dice The Economist, Estas publicaciones que dan la vuelta al mundo confirman que el caso Libra no quedó tapado en el extranjero a pesar de la foto que Milei consiguió con Donald Trump el viernes.