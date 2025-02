«El abismo secreto», la nueva película de Anya Taylor Joy

La actriz británico-estadounidense criada en Argentina, Anya Taylor Joy, presentó su nueva película, «El abismo secreto», que la tiene como protagonista junto a Milles Teller, y que se puede ver solamente en la plataforma de streaming Apple TV.

Además, la actriz fue elegida para posar en la tapa de la revista Vogue de España y allí hizo varias declaraciones sobre su trabajo actoral y sobre su vida personal. Una vez más, se refirió a la infancia feliz que vivió en Argentina.

“No soy una persona que vea muchas películas de terror porque tengo una imaginación que siempre anda demasiado activa. Puedo estar en ellas, pero soy incapaz de verlas”, aseguró la actriz.

“Me ha encantado trabajar en este proyecto y he disfrutado cada segundo. Soy una auténtica privilegiada por hacer cosas que me apasionan, emplear mi tiempo en las que amo. Esta ha sido una de ellas. Y no te lo digo por quedar bien”, sumó.

Luego recordó su infancia en Argentina: “En realidad siempre me ha gustado mucho la magia. Los recuerdos que tengo de mi infancia en Argentina están relacionados con momentos en los que sabía que los pájaros migraban ese día y teníamos que construir un nido para que tuvieran un sitio donde dormir, tal y como le decía a mis compañeros en la escuela; o con mis paseos por el bosque donde me encontraba con historias fantásticas siempre relacionadas con las brujas, los vampiros o las sirenas. Ese era mi lugar feliz”.

Anya tiene muchas propuestas laborales. Hoy es una de las actrices más solicitadas y está aprovechando su momento, desde que deslumbró al protagonizar la serie «Gambito de dama»: “Para que te hagas una idea, tengo proyectos hasta finales de 2026 así que sé dónde voy a estar en los casi dos años que tengo por delante. Es una forma de vivir que nunca me había parecido extraña, pero ahora, con todo lo que sucede alrededor, sí la percibo como un poco rara”.

De qué trata la película “El abismo secreto”

Scott Derrickson dirigió la película «El abismo secreto», que cuenta la historia de dos francotiradores que son enviados a una isla, cada uno desde una torre de control. Ambos tienen una misión que tiene mezcla de comedia negra, surrealista y con toques de thriller.