La escritora Dahlia de la Cerda, la única latinoamericana entre los finalistas del Booker Internacional

La mexicana Dahlia de la Cerda es la única autora latinoamericana entre los trece finalistas del Booker International Prize de 2025, el certamen literario británico que premia una obra de un escritor de otro país, traducida al inglés.

Nacida en Aguascalientes hace 39 años, De la Cerda fue seleccionada en esta primera lista de trece finalistas, que será reducida el 8 de abril a seis, por su obra Perras de reserva, publicada en 2019, y traducida al inglés por Julia Sanches y Heather Clary como Reservoir bitches.

El jurado, que evaluó una selección de 154 obras, presentadas por las editoriales y publicadas en Reino Unido entre el 1° de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, incluyó también en esta primera lista de trece finalistas a autores de Palestina, Dinamarca, Rumania, Suiza, Italia, India, Surinam, Japón (2) y Francia (3).

“Una colección de historias interconectadas sobre mujeres mexicanas contemporáneas. Sumamente divertida pero mortalmente seria, es absolutamente explosiva desde la primera página hasta la última”, explicó el jurado sobre Perras de reserva en el comunicado con el que anunció este martes la selección de finalistas.

El premio, cuyo ganador será anunciado el 20 de mayo en una ceremonia en el museo londinense Tate Modern, tiene una recompensa de 50.000 libras (alrededor de 63.000 dólares), a compartir a partes iguales entre el autor ganador y el traductor de la obra.

Los otros finalistas son: The Book of Disappearance de Ibtisam Azem (traducción desde el árabe por Sinan Antoon); On the Calculation of Volume I de Solvej Balle (del danés por Barbara J. Haveland); There’s a Monster Behind the Door de Gaëlle Bélem, (del francés por Karen Fleetwood y Laëtitia Saint-Loubert); Solenoid de Mircea Cărtărescu (del rumano por Sean Cotter); Small Boat de Vincent Delecroix (del francés por Helen Stevenson); Hunchback de Saou Ichikawa (del japonés por Polly Barton); Under the Eye of the Big Bird de Hiromi Kawakami (del japonés por Asa Yoneda); Eurotrash por Christian Kracht (del alemán por Daniel Bowles); Perfection de Vincenzo Latronico (del italiano por Sophie Hughes); Heart Lamp por Banu Mushtaq (del kannada por Deepa Bhasthi), On a Woman’s Madness de Astrid Roemer,(del neerlandés por Lucy Scott) y A Leopard-Skin Hat de Anne Serre (del francés por Mark Hutchinson).

El Booker International Prize, que comenzó a concederse en 2005, no ha tenido hasta ahora ningún ganador en lengua española o portuguesa. En la última edición se impuso la alemana Jenny Erpenbeck y la argentina Selva Almada entre las seis finalistas.