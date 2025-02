El fixture de Costa Brava de General Pico en el Torneo Federal A

Costa Brava de General Pico ya conoce el orden en que deberá enfrentar a sus rivales luego de que este miércoles el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el sorteo del fixture correspondiente al Torneo Federal «A» 2025.

El equipo piquense, como era sabido, tendrá que medirse contra los mismos rivales a los que tuvo que enfrentar Ferro Carril Oeste de Pico durante la edición del año pasado, en la que finalmente descendió.

Costa integrará la Zona 2 junto a Atenas de Río Cuarto, Club Atlético San Martín de Mendoza, Ciudad de Bolívar, Deportivo Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Gutiérrez Sport Club de Mendoza, Huracán Las Heras de Mendoza, Sportivo Estudiantes de San Luis y Juventud Unida Universitario de San Luis.

Precisamente contra este último equipo puntano jugará el albirrojo piquense el próximo domingo 16 de marzo en su estadio.

El Torneo Federal «A» es la tercera categoría del fútbol argentino y otorga dos ascensos a la Primera Nacional. Costa Brava obtuvo el pasaje a este certamen después de coronarse en el Torneo Regional Federal Amateur, tras vencer en la final a la CAI de Comodoro Rivadavia, en un partido que iba ganando por 1 a 0 y fue suspendido debido a incidentes.

Fechas.

El primer partido del único representante pampeano en el Federal será ante Juventud Unida Universitario. Las siguientes fechas del elenco piquense serán las siguientes: 2da. fecha (23 de marzo) San Martín (Mendoza) vs. Costa Brava; 3ra. fecha (30 de marzo) Costa Brava vs. Argentino de Monte Maíz; 4ta. fecha (6 de abril) Huracán Las Heras vs. Costa Brava; 5ta. fecha (13 de abril) Costa Brava vs. Ciudad de Bolívar; 6ta. fecha (20 de abril) Estudiantes de San Luis vs. Costa Brava; 7ma. fecha (27 de abril) Costa Brava vs. Atenas de Río Cuarto; 8va. fecha (4 de mayo) Costa Brava tiene fecha libre; 9na. fecha (11 de mayo) Gutiérrez de Mendoza vs. Costa Brava; 10ma. fecha (18 de mayo) Juventud Unida de San Luis vs. Costa Brava; 11ra. fecha (24 de mayo) Costa Brava vs. San Martín de Mendoza; 12da. fecha (1 de junio) Argentino de Monte Maíz vs. Costa Brava; 13ra. fecha (8 de junio) Costa Brava vs. Huracán Las Heras; 14ta. fecha (15 de junio) Ciudad de Bolívar vs. Costa Brava; 15ta. fecha (22 de junio) Costa Brava vs. Estudiantes de San Luis; 16ta. fecha (29 de junio) Atenas de Río Cuarto vs. Costa Brava; 17ma. fecha (6 de julio) Costa Brava tiene fecha libre; 18va. fecha (13 de julio) Costa Brava vs. Gutiérrez de Mendoza.

Zonas.

El Torneo Federal «A» 2025 contará con la participación de 38 clubes que estarán divididos en cuatro zonas; dos de 10 equipos y dos de 9, que fueron armadas por zonas geográficas, al igual que en los últimos torneos.

La Zona 1 estará conformada por Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (Buenos Aires), Club Cipolletti de Cipolletti (Río Negro), Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces (Neuquén), Germinal de Rawson (Chubut), Guillermo Brown de Puerto Madryn (Chubut), Kimberley de Mar del Plata (Buenos Aires), Olimpo de Bahía Blanca (Buenos Aires), Santamarina de Tandil (Buenos Aires), Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) y Villa Mitre de Bahía Blanca (Buenos Aires).

La Zona 3 estará integrada por 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe), Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires), Douglas Haig de Pergamino (Buenos Aires), El Linqueño de Lincoln (Buenos Aires), Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires), Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires), Club Atlético Sportivo Las Parejas (Santa Fe), Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) y Sportivo Ben Hur de Rafaela (Santa Fe).

La Zona 4 estará compuesta por Atlético Rafaela (Santa Fe), Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones), Boca Unidos (Corrientes), Crucero del Norte (Misiones), Juventud Antoniana (Salta), San Martín (Formosa), Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), Sarmiento de Resistencia (Chaco) y Sol de América (Formosa).

Ascensos.

El Federal «A» 2025 comenzará el 16 de marzo y se extenderá hasta diciembre, consagrando a los dos mejores que lograrán el ascenso a la Primera Nacional; en tanto que los cuatro peores descenderán al Torneo Regional.

En cuanto al formato, en cada una de las cuatro zonas se jugarán partidos de ida y vuelta, todos contra todos. Luego de la primera fase, a la Zona Campeonato clasificarán los mejores cinco de las zonas integradas por diez equipos y los mejores cuatro de las zonas integradas por nueve. El resto de los clubes pasarán a disputar la Fase Reválida, que tendrá dos zonas de 10 equipos cada una en las que jugarán todos contra todos a una rueda.

En la Zona Campeonato, los dieciocho (18) clubes se agruparán en dos zonas de nueve clubes cada una (A y B). En cada una jugarán todos contra todos, a una rueda (solo con partidos de ida), sin arrastre de puntos.

Clasificarán a la siguiente instancia (Cuartos de final) los cuatro mejores de cada zona; en tanto que el resto de los equipos bajará a jugar la Reválida.

A partir de ahí comenzarán los playoffs por el primer ascenso. Se jugarán cuartos de final, semifinales y final, cuyo ganador obtendrá el primer pasaje a la Primera Nacional.

Los que vayan quedando eliminados pasarán a la Fase Reválida, sumándose a las diferentes instancias de playoffs de ese certamen paralelo, que definirá a los dos finalistas por el segundo ascenso.

En la primera etapa de la Reválida, en tanto, quedarán definidos los cuatro descensos, con los que se castigará por Tabla General (Primera Fase más Primera Etapa de la Fase Revalida) a los dos de menor puntaje de cada una de las zonas.