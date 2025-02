Elecciones 2025: Para García lo más importante es definir “el perfil” de los candidatos del Frejupa

La intendenta de Winifreda, Adriana García, que no teme una interna para definir los candidatos a legisladores nacionales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) porque “las internas siempre nos fortalecieron”, pero considera que “más importante” es “definir el perfil del candidato, qué queremos ir a hacer al Congreso, qué vamos a plantear y desde qué lugar«, dijo en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

La entrevistada también se manifestó partidaria de ampliar el Frejupa, sumando a más sectores y agrupaciones que en La Pampa no están alineados con las políticas libertarias del gobierno nacional.

García se reunió hace unos días con el gobernador Sergio Ziliotto en la Casa de Gobierno, y este miércoles se encontraron nuevamente en el acto de inauguración del ciclo lectivo 2025 que encabezó el mandatario pampeano en el Colegio Secundario Winifreda.

La mandataria comunal admitió en diálogo con LA ARENA que con Ziliotto se charló “un poco de política”, porque en esas reuniones “siempre se habla del tema porque la política es mirar al futuro y analizar la situación de la gente en tiempos muy inciertos”.

“En estas elecciones legislativas se implementará la Boleta Unica y es una incógnita cómo puede repercutir, después de esa reunión -con Ziliotto- también se suspendieron las PASO y presentan un escenario diferente”, dijo.

-Verna confirmó que la Línea Plural no presentará candidatos, ¿cómo se deberían determinar los candidatos del Frejupa?

-Ahora que no hay PASO, quizás sería importante llegar a un acuerdo, si es posible. En el peronismo las internas siempre nos fortalecieron. Ahora, primero hay que inscribir las alianzas para que los partidos que integramos un espacio después determinemos las candidaturas.

-¿Los intendentes presentarán candidatos a legisladores nacionales?

-Todavía no está nada hablado. No sé qué haremos. No sé qué piensan los demás colegas. Hay tiempo para determinar esto, porque hasta junio tenemos tiempo.

-El proceso electoral estará marcado por la incertidumbre sobre la marcha de la economía y ahora por hechos que involucran a la cúpula del gobierno nacional.

-Seguramente puede haber variaciones o cambios. Igualmente, creo que el peronismo tendrá que definir qué hacer. Pero, cualquiera tiene la posibilidad de presentarse. No sé qué pasará. La incertidumbre que tenemos actualmente,

-¿Ampliar el Frejupa es una posibilidad en La Pampa?

-Sí, puede haber algunos sectores para convocar. Veremos…al peronismo nunca le hicieron mal las internas, siempre nos fortalecieron. No sería tan grave tener una interna, porque puede ayudar a posicionar un candidato. No me preocupa demasiado una interna. Sí, evaluar el perfil del candidato que necesitamos en esta elección y también qué queremos ir a hacer al Congreso, qué vamos a plantear y desde qué lugar.

-¿Y Adriana García podría ser candidata a legisladora nacional?

No, la verdad que no lo tengo pensado. Estoy con muchos proyectos acá, que felizmente están saliendo. Tendría que organizar muchas cosas, pero tenemos que ver el perfil del candidato.

-¿Hablaron con Ziliotto sobre el perfil de los candidatos del oficialismo pampeano?

-No, no lo charlé con el gobernador.

-¿Está programada una nueva reunión de los intendentes del PJ y aliados?

-Sí, se está hablando de una reunión. Aún no tenemos fecha, pero supongo que será después de la primera quincena de marzo. Porque ahora tenemos la apertura de sesiones de los concejos deliberantes, donde tenemos que transmitir a los concejales cuáles son los proyectos, lo que se hizo y lo planificado. Y eso será en base a lo que diga el gobernador en su discurso del 1 de marzo. Después, habrá reuniones para empezar a charlar, para tener la visión de lo que está ocurriendo en cada región para saber qué esperan los pampeanos de sus representantes. Hay que juntarse para ver qué tenemos que plantear y qué debemos hacer en el Congreso.