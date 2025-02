Torneo Provincial Femenino 2025: La primera fecha se juega en dos jornadas

El Torneo Provincial de fútbol femenino 2025 “Marcela Castro” se pondrá en marcha este domingo 2 y contará con la participación de los ocho mejores equipos de La Pampa, clasificados por sus rendimientos en la temporada 2024. El Ente Provincial del Fútbol dio a conocer la programación de la primera fecha, que se jugará desdoblada, entre sábado y domingo.

ZONAS

El Provincial 2025 “Marcela Castro” contará con los ocho mejores equipos de la temporada 2024 en las ligas Cultural y Pampeana, que fueron divididos en dos zonas de competencia.

En la Zona A jugarán All Boys de Santa Rosa, Cultural Argentino de General Pico, Jorge Newbery de Rancul y Deportivo Anguilense.

Mientras que en la Zona B estarán Costa Brava de General Pico, Deportivo Mac Allister y General Belgrano de Santa Rosa y Rivadavia de Arata.

SISTEMA DE COMPETENCIA

Durante la Etapa Clasificatoria, en cada zona jugarán todos contra todos a una sola rueda (tres partidos), pasando todos los equipos a los playoffs.

Los Cuartos de Final se jugarán a un solo partido, en cancha del mejor ubicado en la Etapa Clasificatoria, con los siguientes cruces: Partido 1 (1°A vs. 4°B); Partido 2 (2°A vs. 3°B); Partido 3 (1°B vs. 4°A); Partido 4 (2°B vs. 3°A).

Los cuatro ganadores clasificarán a las semifinales, que se jugarán con partidos de ida y vuelta, con ventaja de localía para los mejor ubicados en la Etapa Clasificatoria: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 2 y Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 4.

Los dos ganadores se enfrentarán en la Final, que se jugará con partidos de ida y vuelta, para los que se sorteará el orden de localías. En todos los playoffs, en caso de empate en puntos y diferencia de goles, los partidos se definirán con remates desde el punto del penal.

PROGRAMACIÓN

