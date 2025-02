Disney+ confirmó que la serie «Paradise» tendrá una segunda temporada

Disney+ anunció que la serie dramática original Paradise, de 20th Television, fue renovada para una segunda temporada.El thriller político es obra del creador Dan Fogelman (Only Murders in the Building, This Is Us) y está protagonizado por Sterling K. Brown (This is Us, American Fiction) en el papel del agente Xavier Collins.

Paradise está ambientada en una comunidad serena habitada por algunas de las personas más prominentes del mundo. Pero esta tranquilidad estalla cuando se produce un asesinato que desencadena una investigación de alto riesgo.

La primera temporada está protagonizada por Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin y Percy Daggs IV, y cuenta con la producción ejecutiva de Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal y Steve Beers.

El éxito de la primera temporada de Paradise

En su primera semana de estreno Paradise obtuvo 7 millones de vistas en Hulu en EEUU y en Disney+ en el resto del mundo, debutando exitosamente, con elogios de la crítica y la audiencia por igual.

Los primeros seis episodios ya se encuentran disponibles en Disney+. El anteúltimo episodio estrena este martes 25 de febrero, y el final de temporada estrena el martes 4 de marzo.