Ziliotto realizó anuncios en Diputados: «No nos van a poner de rodillas», aseguró

El gobernador, Sergio Ziliotto, abrió al periodo de sesiones 2025 de la Cámara de Diputados de La Pampa. En su discurso trazó un panorama sobre las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo y las proyecciones para el año en curso. Anunció una nueva operatoria de viviendas para que propietarios de terrenos accedan a créditos del IPAV de hasta 45 millones de pesos, e informó que el Banco de La Pampa instrumentará créditos de hasta $30 millones, a cinco años y sin garantía hipotecaria, para ampliaciones y refacciones.

También comunicó que se destinarán 12 mil millones de pesos para que las 80 localidades pampeanas accedan a recursos para renovar sus parques automotores y precisó que en el mes de enero se oficializó el pedido a Nación para que la provincia pueda hacerse cargo de la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, con la correspondiente transferencia de recursos.

El gobernador cerró sus palabras con una férrea defensa de la institucionalidad y los principios democráticos y llamó a fortalecer el diálogo como la principal herramienta para la construcción de consensos.

“Tengan la seguridad que aquí no vamos a echar gente por deporte, no vamos a desamparar a los jubilados, no vamos a abandonar al que tiene problemas”, destacó. “Y yo seré la garantía que no nos pondrán de rodillas.

La defensa de La Pampa, de sus derechos y de su pueblo, seguirá siendo nuestro norte, pero más que nunca nuestro espacio de resistencia”, enfatizó.

EL DISCURSO COMPLETO

Ziliotto Sergio – Apertura Sesiones Ordinarias de La Cámara de Diputados de La Pampa by radiodon