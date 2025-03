Castense fue jurado de las razas Angus y Hereford en una exposición en México

El consignatario castense Ariel Macagno fue jurado de las razas Angus y Hereford en la Exposición de León, en el estado mexicano de Guanajato. “Es una exposición muy grande que dura un mes en un predio de 15 hectáreas que fue visitada entre 6 y 7 millones de personas”, graficó Macagno en una entrevista en Radio DON 101.5 Mhz.

“En México están trabajando muy bien con la incorporación de genética de Argentina y México y realmente me sorprendió la calidad de los animales”, destacó.

Macagno actualmente se dedica a la consignación de vacunos, pero su familia históricamente estuvo ligada a la producción de la raza Angus, y esto le permitió ser jurado en Palermo en cuatro ocasiones y en otras importantes exposiciones del interior del país, además de ser convocado para jurar esta raza en exposiciones de Brasil.

E incluso anticipó en septiembre jurará en la exposición nacional Hereford en Carmen de Patagones, donde participan entre 250 y 300 animales de todo el país. “Siempre crié Angus y me gusta la raza”, señaló.

“Esto realmente fue un honor y un grato un reconocimiento porque no conocía México, pero surgió a partir de conocer en Palermo a un dirigente de la Angus de México y me pidieron un currículum y me convocaron para participar en esta exposición que es muy importante en el país”, explicó.

El pampeano hizo la jura de los ejemplares de las razas Angus y Hereford, que son dos razas británicas donde se busca la producción de carne. Y explicó que en su trabajo se prioriza “el fenotipo de cada raza”, donde se “evalúa su profundidad, el manto de carne, los cuartos traseros, los aplomos en la forma de caminar y después se busca la calidad racial de cada raza”.

“La exposición de León se desarrollara en un predio de 15 hectáreas y dura un mes, donde van participando todas las razas y se van alternando los ovinos, equinos, cerdos y bovinos. Me llamó la atención que allá tienen Santa Gertrudis que acá se fue perdiendo, pero allá también tienen mucho Brangus y Braman”, expresó.

-Si comparamos con Argentina, ¿cómo se encuentra la ganadería de México?

-Me sorprendió la calidad de los animales. Fue una experiencia muy linda porque no conocía México y no sabía cómo trabajaban, pero es muy similar a la Argentina, porque han incorporado genética de Argentina y Canadá. Como ocurre acá, hay cabañas de punta donde realmente hay animales destacadísimos y después otras cabañas inferiores que también están mejorando su genética.

-¿La incorporación de genética argentina sigue alguna línea en particular?

-Hay mexicanos que compran genética en los remates de la cabaña Las Tres Marías de Gutiérrez, y después exportan los embriones a México. Pero, tienen como dificultad que los embriones no pueden ingresar directamente a México por un status sanitario, entonces llevan los embriones a Canadá los implantan en vacas canadienses y después recién traen las vacas a México. Esto les encarece mucho la producción. Aparentemente, ahora van a poder ingresar los embriones vía Chile y eso les abarataría los costos.

-Hoy la genética argentina de la raza Angus está entre las más destacadas a nivel mundial.

-La genética de Argentina y Estados Unidos hoy son potencias mundiales en la raza Angus. La genética de Angus está en el primer nivel mundial, y se está exportando a varios países. En La Pampa no tenemos mucha cantidad de cabañas, pero son muy importantes e incluso en Eduardo Castex tenemos cabañas que están trabajando muy bien y tenemos animales muy destacados con un biotipo uniforme, que permite producción de carne. Esto es importante para La Pampa porque se nota un mejoramiento de la hacienda en general, mayoritariamente con genética de cabañas pampeanas. En los remates se está viendo que los animales con más genética y mejor calidad se pagan con un plus y tiene mejor cotización.

-¿El consumo de los mexicanos tiene similitud con nuestro país?

-Ellos tienen entre 23 y 24 millones de cabezas, y por su extensión tienen un poquito de faltante de hacienda. Tienen un consumo de carne donde nos les gusta la grasa. Allá el macho no se castra y se hacen toro porque produce más musculatura y menos grasa, y faenan un animal de 750 u 800 kilos.

-En Argentina hoy la ganadería está atravesando un muy buen momento.

-El negocio ganadero en nuestro país está como nunca, porque la ganadería está atravesando uno de sus mejores momentos. A valor dólar nunca tuvo este precio la hacienda, porque históricamente el precio del novillo en pie fue de 80 centavos de dólar el kilo y hoy estamos en 2,70 o 2,80 dólares, pero también es cierto que es muy alto el costo para producir un kilo de carne. Hoy te diría que la ganadería atraviesa mejor momento que agricultura, y esto se refleja en los remates donde hay interés en la compra y venta de hacienda”.