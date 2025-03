Martín Bossi casi vomita en la mesa de Juana Viale por las confesiones de Mike Amigorena

El almuerzo en «Almorzando con Juana» tuvo un momento de tensión y sorpresa cuando Mike Amigorena hizo una declaración que descolocó a todos en la mesa, especialmente a Martín Bossi, quien estuvo al borde de escupir su comida.

Mientras los invitados compartían anécdotas, Amigorena sorprendió con una confesión: «Me encanta el ser humano abierto, me encanta el cerebro, los tendones, las articulaciones». Sin detenerse, agregó: «Es horrible, no lo iba a decir, pero me encantan los accidentes, la gente que se cae, que se suicida».

En ese instante, Bossi estaba llevando un bocado a su boca y, al escuchar la frase, casi lo escupe. Con una expresión de asco y desconcierto, el humorista intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar hacer una mueca de desagrado mientras tragaba apresuradamente.

Juana Viale y el resto de los comensales quedaron en silencio, hasta que Amigorena, al notar la incomodidad, intentó restarle dramatismo con un comentario irónico: «Buen domingo para toda la familia», acompañado de una risa nerviosa.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde las reacciones de Martín Bossi fueron las más comentadas. Muchos usuarios destacaron su gesto de incomodidad y bromearon sobre su capacidad para no interrumpir el almuerzo en plena televisión en vivo.