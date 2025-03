«Los Martínez» pasaron por Castex: Una «familia viajera» que hace tres años vive en un motorhome

“Los Martínez” son oriundos de Coronel Suárez y se definen como una “familia viajera” que hace tres años recorre las rutas argentinas y se autosustentan realizando variados trabajos en las localidades que visitan. “En lo laboral nos vamos adaptando a las necesidades de cada lugar, en algunos lugares hacemos de herreros, en otros lados hacemos tapicería y en otros sitios fabricamos motor home´s o feriamos”, aseguraron Fernanda y Omar Martínez. “Priorizamos las necesidades de nuestras hijas y nuestra casa”, destacaron.

El matrimonio viaja con sus hijas Anael, Gisel y Julieta, quienes asisten a los colegios de las comunidades que visitan. “Pretendemos que tengan contacto con sus pares, porque es una experiencia importante”, aseguraron.

La familia Martínez recorre las rutas en su motorhome apodado “Anubis”, y van posteando sus experiencias en la cuenta de Instagram @conociendomipaís (EnAnubis) y también en un canal de YouTube.

Omar y Fernanda Martinez tienen una particularidad, porque décadas atrás recorrieron más de 48 mil kilómetros en moto, conociendo distintas localidades y provincias. Las épocas de moteros, le dieron paso a travesías en distintos vehículos. Ahora, la vorágine de la juventud dio lugar a la tranquilidad de la experiencia y sumaron tres hijas. Así en tres años transitaron más de 5 mil kilómetros, y explican que este bajo promedio está relacionado con los parates “en distintas comunidades” donde “tuvimos mucho trabajo”.

Pandemia.

La historia de “Los Martínez” tiene similitudes con otras experiencias de rodanteros, y se remonta a la crisis sanitaria que recientemente padeció el mundo: la Covid 19. “La pandemia hizo un click en todas las personas y no queríamos esperar hasta jubilarnos para vivir está experiencia. Así que dejamos nuestros trabajos y salimos a conocer los distintos lugares del país”, explicaron.

Anubis es el colectivo que convirtieron en un motorhome, y se transformó en su casa móvil. Pero, el interrogante es como se financian: “a lo largo de los años nos capacitamos en distintos oficios porque nunca ocupa espacio el saber”. “En algunos lugares hacemos de herreros, en otros lados hacemos tapicería y en otros sitios fabricamos motor home´s o feriamos”, explicaron.

Fernanda además es técnica en Administración de Empresas, y si bien no ejerce, en algunos sitios da clases particulares de contabilidad y una hija es peluquera.

“Nosotros venimos en la ruta y vamos ingresando en las distintas localidades. Conocía Eduardo Castex por fotos del Reloj Cu cu y el Parque de los Dinosaurios”, transmitió.

-¿El trabajo que realizan les alcanza para vivir?

-Es lo mismo que una casa estable, a veces alcanza y a veces no. Hay que adecuarse a las circunstancias. Cuando vivíamos en nuestra casa, cuidábamos la energía y el agua, porque siempre fuimos bastantes conscientes del uso de las cosas. Y eso no cambió nada.Si hay para comprar asado, se come asado, y sino comemos fideos o arroz. Siempre priorizamos las necesidades de nuestras hijas y de nuestra casa. Y todo depende de las posibilidades de trabajo que tengamos, porque tenemos que sustentarnos. Y ahora tenemos que juntar para comprar una rueda de auxilio que se nos rompió en Ameghino porque la ruta está destruida. Las rutas son un tema, pero tenemos un país hermoso con muy buena gente.

-¿Cómo perciben la situación económica y social del país?

-El argentino siempre la tuvo que pelear, hay lugares con mejor economía y otros con economías más reducidas. Pero, nos quedan amistades y contactos en muchas localidades.

-¿Cuál es el destino?

-Vamos hacia el sur hasta Usuhaia y arrancar del kilómetro 0 para recorrer todo el país.

Ventas en la feria.

La familia Martínez se autosustenta realizando distintos trabajos y otra opción es sumarse a las ferias en cada lugar en el que paran por un tiempo. En Eduardo Castex no perdieron la oportunidad para montar un stand y ofrecer distintos productos. Con lo que recaudan se ayudan a subsistir mientras siguen en la ruta.