El estado de las rutas en La Pampa

El Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa emitió información sobre el estado de circulación en rutas afectadas por el fenómeno climático.

Ruta Nacional 154: solo circulación en horario diurno y con mucha precaución, dado que hay entre 30 y 40 cms. de agua sobre la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 58.



Rutas Provinciales 30, 9 y 11: en la Zona de Cuchillo Có se encuentran con exceso de agua y socavadas, en parte de sus trayectos, lo que impide el ingreso y egreso de la localidad. No existiendo, hasta el momento, evacuados u otras situaciones de emergencia que informar.



Continúan trabajando con acciones preventivas y de manera interdisciplinaria: Policía de La Pampa, la Dirección General de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



Recomendamos a la comunidad no viajar en horas nocturnas. Como así, especialmente, tampoco hacerlo hacia Bahía Blanca y zonas de influencia. En caso de tener que hacerlo por razones de fuerza mayor, se encuentra habilitado el siguiente recorrido:



Desde La Pampa por RP18 o RP1 hasta arribar a Macachín, pasar Rolón, llegar a Rivera. Seguir por Ruta 67 hasta Pigüé y ahí tomar la RN33 hasta Bahía Blanca. Hay sectores de la RN33 con agua. Se establecieron retenes de Gendarmería y solo dejan ingresar hacia algunos sectores de la ciudad, no todo Bahía Blanca es transitable.



Los Puestos Camineros y dispositivos de prevención se encuentran a disposición de la ciudadanía para brindar información y recomendaciones.