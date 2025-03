“Según Naciones Unidas, La Pampa es la provincia con el mejor índice de desarrollo humano del país”

El gobernador Sergio Ziliotto resaltó que la inauguración del CDI no es un hecho aislado, sino parte de «un entramado de políticas públicas que buscan garantizar el acceso a la educación y a mejores condiciones de vida desde los primeros años». El nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) llevará el nombre de “Coco Salazar”, está emplazado en el barrio El Chaparral de la ciudad de Toay y atenderá a más de 50 niños.

Ziliotto destacó la importancia de sostener dos políticas de Estado fundamentales: la obra pública y la educación, pilares para garantizar el desarrollo y el bienestar de la comunidad pampeana.

«Hoy podemos mostrar la conjunción de dos políticas de Estado: el sostenimiento de la obra pública y la educación. No se trata solo de un edificio nuevo, sino de niños y niñas que recibirán contención, formación y educación en un espacio adecuado», dijo.

Además del Gobernador y el Intendente, estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; la diputada provincial, Marcela Páez; la directora del CDI, Carina Cherri; y demás autoridades.



ZILIOTTO: “LA OBRA PÚBLICA NO PUEDE DESAPARECER”

La inauguración estuvo marcada por la emoción y la preocupación por la situación en Bahía Blanca. Ziliotto dijo que «este es un acto que está empañado por el sufrimiento de argentinos que están un poquito lejos de lo geográfico, pero muy cerca del corazón. Tenemos lazos de amistad, culturales, comerciales y deportivos con Bahía Blanca, y es uno de los lugares que nos preocupa y nos ocupa».

Recordó que en el inicio del período de sesiones del Poder Legislativo mencionó que «uno de cada cuatro pampeanos está en el sistema de educación pública».

Además, subrayó que esta inversión en infraestructura educativa contribuirá a sostener «un nivel de educación, de vida y de formación distintivo en el contexto nacional. No es casualidad que, según el último dato de Naciones Unidas, La Pampa sea la Provincia con el mejor índice de desarrollo humano del país», enfatizó.

También remarcó la decisión del Gobierno provincial de universalizar las salas de tres años a partir de este año, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades desde la primera infancia hasta la finalización del ciclo secundario, articulando con la Universidad Nacional de La Pampa para que «todos tengan el mismo derecho a un estudio».

El mandatario pampeano defendió su continuidad como una política estratégica e indispensable, especialmente en comunidades donde la rentabilidad económica no es viable para la inversión privada.

«La obra pública no puede desaparecer nunca, menos en sociedades donde la escala poblacional no cierra en el negocio para el sector privado. No se trata de Estado o mercado, no es lo público o lo privado, es la conjunción», explicó.

«Donde el privado no puede estar porque no hay rentabilidad económica lógica para su sustento, debe estar el Estado buscando rentabilidad social, mejorando la calidad de vida de la gente, vivan donde vivan», agregó.



«MOMENTO DE CONSTRUCCIONES COLECTIVAS”

Ziliotto finalmente llamó a la dirigencia política a unirse en criterios comunes para la reconstrucción de Bahía Blanca, ciudad que enfrenta serios problemas de infraestructura y economía.

«No se trata de echar culpas o de buscar posicionamientos políticos. La gente está cansada de que echemos la culpa. Es momento de construcciones colectivas y de mostrar una mirada humanitaria que trascienda cualquier interés personal», subrayó.

«La mejor manera de tener los mejores gobiernos es involucrarse a través de la participación y el control social. En La Pampa tenemos un estándar superior en este sentido, con un fuerte control social e institucional. Debemos estar más juntos que nunca, no solo por lo que ha pasado el fin de semana, sino porque tenemos que seguir construyendo una Provincia cada vez mejor, con más oportunidades y con la mayor calidad de vida posible», concluyó.