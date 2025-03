Viralizan video del fiscal Mendiara: En un boliche provocó e invitó a pelear a policías

El fiscal General de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en General Acha, Alejandro Sebastián Mendiara, protagonizó – durante la madrugada del domingo- un escándalo a la salida de un boliche en Victorica. La autoridad judicial discutió con policías que estaban haciendo controles, pero lo más grave fue que a ésa hora, llamó y habló con el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, cuyo diálogo usó para luego, utilizando palabras vulgares los humilló y hasta los invitó “a boxear” en defensa “de los pibitos del pueblo”.

No contento con eso, Mendiara desacreditó la autoridad del ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; el jefe de Policía, Marcelo Cano, e incluso, la de sus pares de la Cuarta Circunscripción los fiscales Enzo Rangone y María Nemesio, publicó el diario La Arena.

Video viral

La situación fue grabada en un video que en las últimas horas del domingo se viralizó en Victorica, de donde el fiscal Mendiara es nativo. Las imágenes muestran a Mendiara balbuceante y con torpeza de movilidad.

El diálogo es con dos policías en la puerta del local nocturno, aunque hizo centro de su humillante monólogo a un oficial que prácticamente no le responde.

De acuerdo al contenido fílmico, Mendiara acusó a los funcionarios policiales de maltrato a menores. «A todos los pibes que salgan de acá -el local nocturno-… chiquitos, a dormir, ¡eh!… no peguen un palo, no peguen un chirlo, ¿estamos?”, le ordena en tono imperativo.

Y, enseguida enfrenta al oficial a cargo a quien le lanza una bravuconada. «Si querés boxear, me llamas a mí, pero a los pibitos de 16 años dejalos tranqui. ¿Está?», les dice en una clara invitación a pelear.

En otra parte de la grabación Mendiara expresa la peor parte de su alocución con ambos policías denostando al Ministerio de Seguridad, a la Jefatura de Policía y a Fiscales locales. «Seis menos veinte, me atendió el ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa”, se ufanó.

Y en otro tramo de su demostración de supuesto poder afirma que “no manda el ministro de Seguridad, ni –el Jefe de Policía- Cano, ni el segundo, ni el tercero… manda la Fiscalía, cuando vos te des cuenta de eso, te vas a dar cuenta que no te podes hacer el canchero más…¿estamos?».

Y añade otra frase orientada a poner bajo su supremacía de poder al mismo oficial. «Los fiscales de acá: Rangone y Nemesio responden a Santa Rosa… los fiscales de acá no hacen nada si no le dicen de Santa Rosa, así que tranquilo man”, le dice amenazante.

En otro pasaje de su humillante actitud hacia los agentes policiales, y mirando de cerca al oficial, le dice: “a la poli la voy a perseguir siempre yo, hacé las cosas bien, vos, porque éste –por el otro agente- se quedó en el molde, este es más piola que vos, no te hagas el canchero, vos».

Las humillaciones contra el mismo oficial, que en todo momento se mantuvo impertérrito, continuaron»¿Cómo te bajaste vos? eh, te mataste cuando me atendió Nacho –el ministro di Nápoli-, ¿no? Cinco de la mañana me atendió el ministro de Seguridad y este canchero cerró el culo. ¿Lo escuchaste, no?… así lo llamo yo –por su apodo-. A los pibitos no les peguen más en Victorica, en Victorica no se le pega a nadie, y donde le peguen a los pibes de Victorica, nosotros a ustedes los vamos a partir como un queso», concluyó su amenazante monólogo.