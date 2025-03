Comienza el torneo de fútbol femenino “Entre Barrios” en Santa Rosa  

Con la participación de más de 150 futbolistas divididas en once equipos, se pondrá en marcha -este miércoles- la primera edición del Torneo “Entre Barrios” de fútbol femenino libre, un certamen que reunirá a deportistas de diferentes sectores de Santa Rosa y que tiene como objetivo no solamente brindar un espacio de competencia, sino también de socialización y encuentro.

El torneo será inaugurado este miércoles -a las 20.30 horas-en la cancha de piso sintético del Polideportivo Butaló, donde se desarrollará la totalidad de la competición. Luego del acto de apertura, que contará con la presencia de todas las delegaciones, se disputarán los primeros dos partidos del campeonato.

El “Entre Barrios” femenino libre es organizado por la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, y está destinado a jugadoras sin límites de edad que representan a escuelas y clubes de diferentes barriadas de la ciudad.

Se trata de una extensión del programa “Entre Barrios” desarrollado por Deportes de la provincia desde hace dos años, con chicos y chicas de entre 5 y 15 años. Ahora, además de la continuidad de los encuentros de fútbol para menores, se suma el femenino libre, con un certamen que se desarrollará todos los miércoles en la cancha del Butaló.

De esta primera edición del “Entre Barrios” femenino libre participan los siguientes equipos: Villa Uhalde, Unión del Este, The Queen, Las Tranquilinas, La Esperanza, La 12 Junior, Los Pulgas, Mamás de Unión, Néstor Kirchner, Zona Norte y Pelusa’s.

El certamen contará con una fase zonal inicial y luego los mejores se cruzarán en semifinales y finales, para definir al campeón.

Tras el acto inaugural, se disputarán los dos primeros partidos de la Zona A: The Queen vs. Las Tranquilinas, a las 21, y Villa Uhalde vs. Unión del Este, a las 22.