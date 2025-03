Liga Argentina de Básquet: Pico FC ya conoce el rival de octavos de final

ico Football Club ya conoce el rival que enfrentará en los octavos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet: será Hispano Americano de Río Gallegos, en una serie que comenzará el lunes próximo al mejor de tres juegos y que tendrá al Decano con ventaja de localía.

Pico FC terminó segundo en las posiciones de la Zona B del Sur mientras que Hispano fue séptimo en la Zona A. El partido del lunes será en la capital de Santa Cruz mientras que el segundo juego está pautado para el sábado 22 en el Parque Angel Larrea de General Pico. En caso de ser necesario un tercero, será el domingo en la misma cancha del Decano.

OCTAVOS DE FINAL

Los octavos de final de conferencia estarán compuestos por 24 equipos, se jugarán al mejor de tres en formato 1-2. Luego de una fase regular de 14 partidos, los cuatro primeros de cada zona clasificaron directamente a cuartos de final: Lanús, Racing de Chivilcoy, Sportivo Suardi y Amancay de La Rioja. Los que finalizaron entre el 2do. y el 7mo. puesto de cada grupo cruzan contra la otra zona de su misma conferencia para los octavos de final.

En el Sur, además de Pico-Hispano, jugarán La Unión de Colón (2°A) vs. Unión de Mar del Plata (7°B). Gimnasia La Plata (3°A) vs, Villa Mitre de Bahía Blanca (6°B). Racing de Avellaneda (4°A) vs Pergamino Básquet (5°B). Deportivo Viedma (3°B) vs El Talar (6°A). Quilmes de Mar del Plata (4°B) vs Tomás de Rocamora (5°A).

En el Norte, Villa San Martín de Resistencia (2°B) vs Provincial de Rosario (7°A), Independiente BBC (3°B) vs Rivadavia Básquet (6°A), Jujuy Básquet (4°B) vs Barrio Parque (5°A), Centenario de Venado Tuerto (2°A) vs Salta Basket (7°B), San Isidro de San Francisco (3°A) vs Estudiantes de Tucumán (6°B), Deportivo Norte (4°A) vs Comunicaciones de Mercedes (5°B).

DESCENSOS

Además, otros cuatro equipos serán protagonistas de los playoffs por la permanencia, que definirán los dos descensos de la competencia. Los mismos serán al mejor de cinco y comenzarán el 19 y 20 de marzo. Aquellos equipos que jueguen por la permanencia no podrán participar de los playoffs del Clausura. Los cruces son: Conferencia Norte: Colón de Santa Fe vs Montmartre de Catamarca. Conferencia Sur: Ciclista Juninense vs Atlético Pilar.