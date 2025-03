Españoles dictaron capacitación sobre eventos culturales accesibles en la Casa de La Pampa

En la Casa de La Pampa en Buenos Aires, la directora de la fundación española Music for All, Raquel García, brindó la charla “Creación y gestión de eventos musicales accesibles”.

La capacitación -que contó con el apoyo de la Fundación pampeana Puntos de Vista- estuvo destinada a músicos, productores, gestores culturales y educadores interesados en la realización, diseño y planificación de eventos culturales.

“Para la Casa de La Pampa es importante abrir sus puertas a iniciativas como esta, así como también la vinculación con agentes del tercer sector que realizan aportes sustanciales y refuerzan las políticas que lleva adelante La Pampa en materia de accesibilidad”, explicó el director de la Casa de La Pampa, Pablo Rubio. “Al mismo tiempo nos brinda la posibilidad de capacitar a nuestros agentes de cara al trabajo cultural que se lleva adelante en nuestra institución”, agregó.

Con un amplio recorrido y trayectoria en España, la Fundación Music for All se encuentra realizando una gira por Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. La entidad lleva adelante un trabajo de capacitación a partir de conferencias y el desarrollo de materiales, con el objetivo de consolidar una oferta cultural musical accesible e inclusiva.

“Lo que hacemos desde la Fundación es ayudar a mejorar la accesibilidad de los festivales y conciertos de música para que todas las personas puedan disfrutar de la música en directo y, además, estamos fomentando que haya más inclusión, que se contraten a más personas con discapacidad en las producciones, y que se contraten a más artistas con discapacidad como parte de la programación”, explicó García.

Asimismo, Music for All cuenta con un sello de certificación de eventos accesibles. “En la Fundación tenemos un sello de calidad en accesibilidad de eventos musicales y el objetivo es poder acreditar a festivales que cumplen determinados requerimientos y consiguen la accesibilidad universal. No solamente es para personas con discapacidad física, sino que también tiene en cuenta la accesibilidad sensorial, intelectual o cognitiva. Da igual cómo tu seas, puedes disfrutar de los servicios de manera autónoma e independiente”, señaló la directora de Music for All.



PUNTOS DE VISTA

La Fundación pampeana Punto de Vista colaboró activamente en la concreción de la capacitación brindada por Music for All en Casa de La Pampa. Desde 2022 la institución piquense trabaja sobre la accesibilidad de las personas a todos los ámbitos de la sociedad.

“Es muy bueno que se conozcan y se difundan estas actividades, que llegue a la gente y que se tome conciencia de la importancia de trabajar sobre la accesibilidad, y sobre una parte de la sociedad que muchas veces queda olvidada”, señaló Ramiro Larena, uno de los fundadores de Puntos de Vista, que cuenta con un equipo integrado por 12 profesionales.

En esa línea, Jonathan Fernández, destacó que “desde la Fundación buscamos ajustar lo que es la accesibilidad y la inclusión a nuestras profesiones. Y aportar a la educación en temas de accesibilidad”. Y añadió: “Nos interesa empezar a trabajar en lo que hace Music for All, intervenir en eventos culturales, ya sea en recintos cerrados o abiertos, generando y produciendo accesibilidad, y asesorando a los que intervienen en la producción de festivales”.

“En La Pampa se está haciendo mucho trabajo en materia de accesibilidad. No es un tema sencillo, porque uno puede tomar la decisión de generar ciertas cuestiones de accesibilidad pero necesitás trabajar con las asociaciones referentes, que te puedan asesorar. Creo que en La Pampa ese trabajo comenzó hace rato y nosotros queremos aportar nuestras propuestas”, concluyó Fernández.