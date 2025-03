«Monchi» Cobos cumplió 15 años en Racing de Castex: «Me hice muy fanático», dijo

El mediocampista Roberto «Monchi» Cobos cumplió 15 años vistiendo la casaca de Racing Club de Eduardo Castex. El futbolista, que llegó imprevistamente porque había regresado a La Pampa para jugar en Alvear FBC, se convirtió en el jugador más ganador de la historia castense con seis títulos: Tres torneos Provinciales (2011, 2019 y 2022), dos campeonatos de la Liga Pampeana de Fútbol (2014 y 2019) y una Copa Liga Pampeana (2023), disputando más de 330 partidos oficiales y marcando 28 goles. Además, ostenta una estadística positiva frente al clásico rival castense, porque ganó 20 partidos y perdió 9 contra Estudiantil.

«Con este Racing de La Pampa tengo un sentimiento muy fuerte y es mi segundo hogar. Si me preguntan dónde me gusta estar; me gusta estar en el club, estar en los vestuarios y tratar de ayudar. Es un amor inexplicable porque no nací hincha de Racing Club, pero me hice muy fanático del club y siento una sensación que no puedo explicar porque la llevo por dentro», expresó Cobos.

En estos 15 años, en dos ocasiones vistió otra camiseta. Un torneo en Deportivo Anguilense en la Liga Cultural de Fútbol y un Torneo Provincial jugó para Recreativo de Bernardo Larroudé porque no participó el equipo castense. «No podría enfrentarme a Racing Club. Por eso cuando salí, fui a otra liga para no enfrentarme y después jugué un Provincial con Recretativo de Larroudé porque Racing Club no participó», explicó.

El futbolista de 35 años hizo las divisiones inferiores en Sportivo Independiente de General Pico, fue a la CAI de Comodoro Rivadavia, pasó por Defensa y Justicia, volvió a un club de Tres Arroyos y desembarcó en La Pampa para jugar en Alvear FBC en el Torneo Federal B. Hizo la pretemporada con los azules y una incorporación de último momento lo dejó fuera del plantel. El entrenador Carlos Del Poppolo -ya fallecido- y su ayudante Alfredo Frisenda lo recomendaron en Racing Club, donde cayó una semana antes del inicio de la competencia liguera.

«No pensaba todo esto porque llegué de casualidad, no tenía en los planes jugar en Racing Club, pero fueron pasando los años, me fui quedando y encontré mi lugar en el mundo. Gracias al fútbol, a Racing Club y a la gente que uno conoce en este tiempo, hoy tengo mi trabajo y mi familia acá», narró.

Emociones.

«Las ganas no se me van, me gusta mucho entrenar y el tiempo y las circunstancias dirán hasta cuando sigo jugando. Trato de disfrutar mucho más y enojarme menos porque sé que ya no falta mucho para que se termine la etapa de jugador de primera división», admitió «Monchi» Cobos.

En el terreno de las sensaciones íntimas, Cobos hizo algunas confesiones. «El campeonato que más me gustó fue (la Copa Liga Pampeana) el de 2023, que dimos la vuelta olímpica en la cancha de Estudiantil y ellos ya se habían ido a la B, pero no lo pude disfrutar porque al otro día jugamos contra Costa Brava la llave del Torneo Regional, donde nos robaron el partido», recordó.

«Pero el campeonato que más disfrute fue la Liga Pampeana de 2014 que ganamos de punta a punta después de 32 años, y encima también campeonó la Sub 20. Ese campeonato sí lo disfruté porque estuvimos varios días de caravana…», expresó -risueño- el entrevistado.

«¿El gol que hice y más disfruté…? Mirá, el que más grite fue contra All Boys (de Santa Rosa) en la primera final del Provincial 2011, y lo grité mucho por la importancia del empate y también porque me gustó mucho», dijo.

Además, «Monchi» aseguró que estos 15 años arrojan un balance «súper positivo» por lo que logró y por lo extrafutbolístico también. «Es un saldo súper positivo porque más allá de los títulos, conocí mucha gente, hice muchos amigos y estoy feliz por estos años en el club. Acá me siento muy bien y mi lugar en el mundo», remarcó.

Nueva etapa.

Cobos indicó que actualmente continua «entrenando duro para dar lo mejor» en este campeonato liguero, donde «arrancó una nueva ilusión» futbolística. «Con el Gordo (NdR: se refiere al entrenador Edgardo Leguizamón, ex DT) tuvimos una etapa muy exitosa y ahora seguimos trabajando con gente muy buena y capacitada para llevar adelante su proyecto», aseguró.

«Cada entrenador tiene su sistema de juego y nosotros nos tendremos que acostumbrar a este nuevo estilo» que plantea Nicolás Hernández, expresó.