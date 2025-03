Lady Gaga, entre sus deseos de maternidad, su visión sobre los Grammy y su rol como mujer en la música

La cantante y compositora estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, confesó que “tenía miedo de volver a hacer pop”, reveló sus deseos sobre la maternidad y respaldó a Chapell Roan respecto a su pedido de salarios mínimos, durante los Premios Grammy.

Como es de esperar, la reconocida artista dejó reflexiones que levantaron polémica nuevamente. Es que Gaga tiene la capacidad de marcar huella cada vez que realiza un reportaje.

Entrevistada por el New York Times, la intérprete reflexionó sobre su presente artístico: “Estaba lejos de la comunidad que me inspiró en mis inicios, y me preocupaba que estuviera repitiendo algo que ya hice”, reveló la cantante respecto a su último trabajo.

En 2009 Gaga brindó una entrevista cuando se esparcieron rumores sobre su género, sexo y orientación sexual. En ese contexto, un periodista se refirió a las “provocaciones” sobre su música. A lo que la intérprete respondió de tal manera, que el testimonio dio la vuelta al mundo.

«Si yo fuera un hombre, y estuviera sentado aquí con un cigarrillo en mi mano, hablando de mi música, y de cómo me gustan los autos y estar con chicas, dirías que soy una estrella de rock; pero como soy una mujer y hago música pop, me juzgás y decís que mi sexualidad puede distraer», apuntó la artista en 2009.

En esta oportunidad, la intérprete recordó aquellos años y se pronunció al respecto: “Desde el inicio de mi carrera, las conversaciones eran sobre mi imagen. ‘¿Cómo vas a vestirte? ¿Cuál es la estética del álbum? ¿Cómo es la marca de tu música?’ Y ahí te das cuenta de que están tratando de convertirte en un producto”.

“Ser una mujer en la música significa que tienes que dar mucho de ti misma. Comer con tu familia se vuelve un lujo. Estar sola en una habitación, imposible. Te llevan de un lado a otro, te dicen a dónde ir. Y la gente te ve en la cima del mundo y cree que eres la jefa, pero me tomó 20 años serlo realmente”, continuó en esta línea.

El fuerte reclamo de Chappell Roan en los Grammy

Quien tuvo un inicio deslumbrante en su carrera musical fue Chappell Roan quien recientemente se llevó el Grammy a «Mejor Artista Nuevo». En cuanto tuvo la oportunidad de enfrentarse al micrófono tras recibir el galardón, la artista pidió por salario mínimo y seguro social para los artistas en desarrollo.

En ese marco, la joven de 26 años esbozó: “Me dije que si alguna vez ganaba un Grammy exigiría que las discográficas de la industria, que se benefician con millones de dólares de los artistas, ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”,

Al respecto, Lady Gaga sostuvo: “Chappell Roan dijo la verdad, y fue valiente al hacerlo. Cuando la veo, pienso: ‘Ojalá hubiera hablado más cuando era joven’”.

La mirada romántica como un nuevo comienzo

Asimismo, la autora de éxitos como Bad Romance y Poker Face se compromete con su actual pareja Michael Polanski en 2024. En este sentido, Gaga reveló que el empresario fue un sostén fundamental en su último trabajo: “Cuando empiezo a dudar de mí misma, no hay nadie que me llame la atención como él”.

Con notable emoción, la artista continuó sobre su relación: “Cuando lo conocí, fue la persona más cálida y amable que había visto en mi vida. No le importaba la fama. Solo quería conocer a mi familia. Quería salir a caminar conmigo. Me llevó a escalar rocas. Y lo más importante: creyó que yo podía estar mejor cuando ni siquiera yo lo creía”.

Del episodio psicótico que la alejó de la realidad a su rol feminista

Recientemente, reveló que sufrió un cuadro psicótico que la alejó de la realidad y alentó a sus seguidores a hablar sobre salud mental: “Fue un período muy duro. Me alejó de la vida por completo”.

Sin embargo, no se separó de su lugar como mujer en la música actual: “Quiero que las mujeres sepan que pueden ser felices y que las vamos a celebrar en su felicidad. No hay que romantizar la idea del artista torturado”.

“Durante mucho tiempo, la idea de ‘ganar’ me obsesionaba. Ahora, no sé si ganar es sinónimo de hacer buena música”. No obstante, Gaga admitió que todavía se exige demasiado y que eso le quita el sueño: «Sé que siempre seré una artista, una música. Y no necesito sufrir para hacer algo grande. Ser feliz también es una forma de revolucionar el mundo”.

Una nueva posibilidad en la maternidad

Si bien, años atrás la cantautora había negado alguna intención de maternar, el panorama parece haberse modificado: “Estoy emocionada por ser madre. Pero lo más importante para mí es no obligar a mis hijos a vivir una vida que no eligieron”.

La madrina monster de la comunidad LGBT

Gaga es reconocida mundialmente por ser una referente de la comunidad LGBTIQ+: “No me interesa ser famosa si no es para defender algo. Si tienes 45 segundos en un escenario y el mundo te está escuchando, di algo que importe”.

Para concluir, la artista señaló: “No soy una persona trans, pero trato de imaginar cómo se siente despertar en este mundo hoy. No podemos susurrar nuestro apoyo. Hay que decirlo en voz alta”.