En Conhello, inauguraron la iluminación led en el estadio de Club Unión

Con un partido amistoso entre los planteles de Primera División del Club Unión (Liga Municipal) y Deportivo Winifreda (Liga Cultural), se inauguró anoche la iluminación led del estadio “Ángel Carabajal” de Conhello. La obra se concretó con aportes económicos del Programa de Infraestructura Deportiva y el Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos, que llevan adelante la subsecretaría de Deportes y la secretaría de Energía y Minería de La Pampa, y el trabajo del personal de la Cooperativa de Electricidad de Winifreda (CEW).

La comunidad conhellense vivió una jornada festiva, y el estadio tuvo una notable concurrencia para participar del acto, y observar las alternativas del partido amistoso entre equipos de distintas ligas futbolísticas de La Pampa.

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno y Asuntos Agrarios, Pascual Fernández; el secretario de Energía y Minería, Matías Toso y la subsecretaría de Energías Renovables, Georgina Doroni; los intendentes Pablo Cervellini (Conhello) y Adriana García (Winifreda); el presidente de la CEW, Hernán Camps, entre otros.

“Un sueño”.

El intendente Pablo Cervellini relató que el plan de eficiencia energética que impulsó el gobernador Sergio Ziliotto, sumados a los aportes municipales, permitió concretar “el recambio total y triplicar la cantidad de luminarias existentes con tecnología led” que “brinda mayor visibilidad y seguridad”.

La iluminación del estadio “era un anhelo y una necesidad de nuestra comunidad”, pero en los clubes de las pequeñas localidades “los recursos son muy escasos”. “Con este programa de eficiencia energética en espacios deportivos se pudo concretar este sueño” que permitirá “una

mayor y mejor utilización de este espacio deportivo”, expresó.

El jefe comunal también destacó el trabajo de los operarios de la CEW “en el armado del proyecto técnico y la eficiencia para ejecutar la obra”.

“Estado eficiente y presente”.

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, hizo una encendida defensa del rol del estado como actor principal de las políticas para mejorar la calidad de vida de los pampeanos. “Cuando se escucha hablar del Estado eficiente y presente, es esto que se ve acá. Una decisión política del gobernador Sergio Ziliotto permite llegar a distintos puntos de nuestra provincia, con el respaldo de un equipo que trabaja eficientemente y mucho, para alcanzar esta obra que es impresionante”, narró.

“Ver esta iluminación es impresionante”, aseguró. Y destacó que se concretó “en tiempos muy difíciles”, donde desde el gobierno nacional “abandonan obras, no asumen responsabilidades, se nos quedan ilegalmente con recursos que les corresponden a todos los pampeanos, pero eso no significa que vamos a dejar de trabajar y que no vamos a asumir las responsabilidades que nos dieron”.

“En todo el territorio estamos presente con diferentes actividades, finalizando obras que abandona el gobierno nacional y ejecutando muchas obras que lleva adelante el gobierno provincial”, concluyó.