Medanito: Intendente de 25 de Mayo pidió rápido tratamiento y Diputados pasó a cuarto intermedio

El Plenario de las comisiones de Asuntos Agrarios y Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Diputados de La Pampa, continuó hoy con el tratamiento del proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) para convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional para la explotación, transporte y distribución de hidrocarburos en el área El Medanito. En el recinto de sesiones estuvo presente el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve.

En su exposición, frente a diputadas y diputados, Monsalve enfatizó la necesidad y premura para que el proyecto tenga carácter de ley. «Saben ustedes lo importante que es el petróleo para los pampeanos y para los veinticinqueños, fundamentalmente. Nuestra economía se basa en esta producción y las regalías que percibimos son lo que mueve a la municipalidad y a la comunidad», afirmó.

El jefe comunal también desestimó las versiones que indicaban presiones en torno al proyecto. «Quiero dejar en claro que, en algún momento, esto se transformó en un tema mediático, pero nuestro accionar fue siempre a través del diálogo. Hemos presentado nuestras inquietudes y nos pusimos a disposición para que el tratamiento del tema avance lo antes posible», destacó.

En relación con la actividad petrolera, Monsalve explicó que «las regalías no han disminuido, pero no hay inversiones, lo que afecta directamente la generación de empleo».

El jefe comunal subrayó que el proyecto de ley en debate es «fundamental» para la reactivación del sector y la estabilidad económica local. «Nosotros necesitamos certidumbre para poder planificar el futuro. Sin inversiones, los puestos de trabajo seguirán mermando», advirtió.

A su vez, indicó que si bien por el momento no hubo despidos de trabajadores sindicalizados del área hidrocarburífera, sí se deterioró la economía local por la falta de inversiones. «Esto afecta a las personas que se encargan desde la limpieza hasta quien vende tortas fritas», sostuvo.

Finalmente reiteró su pedido para que el tratamiento legislativo avance de manera urgente, e insitió: «no venimos a presionar a nadie, pero la necesidad de 25 de Mayo es real. La gente está atravesando una situación muy compleja y es fundamental que este proyecto tenga un pronto tratamiento», concluyó Monsalve.

CONSULTAS

En la ronda de preguntas, Hipólito Altolaguirre realizó una consulta sobre cómo afectará la modificación, prevista en el proyecto, del porcentaje de regalías a las arcas del municipio. «Petroquímica Comodoro Rivadavia, en el nuevo contrato, realizará una mayor cantidad de perforaciones. Desde nuestra perspectiva, si bien perder un 35% puede parecer significativo a simple vista, consideramos que, si la realidad indica una menor participación, pero a cambio hay mayor inversión de la empresa y más generación de empleo, es un camino positivo. En el sector petrolero, la perforación es el motor de la actividad, y nuestra postura se basa en esa premisa», respondió el intendente Monsalve.

El diputado Daniel Lovera intervino para decir:

– «Cuando acá se habla de que se tiene que aprobarse el proyecto de manera urgente porque falta inversión, de que hay que hacer más perforaciones, de que habría que hacer perforaciones secundarias…todo esto está pactado en el contrato actual.

– «¿No deberían ustedes, como municipio, exigirle al gobierno y a la empresa el cumplimiento del actual contrato?

– «Parece más fácil ir a algún medio y decir: ‘Espero que se apuren’.

– «Lo que no puedo entender, porque las matemáticas no me dan es ¿por qué consideran que ante la necesidad de recursos que tiene 25 de Mayo, le favorecería que a las regalías las bajen al 10% , que mantenerlas como hoy al 35%?

-«Hay que tener mucho cuidado y analizar todo profundamente porque seguramente esta ley será la más importante que va a tener la provincia de La Pampa en la historia democrática, en cuanto a recursos y será por 30 o 35 años.

Más adelante, la legisladora Noelia Sosa hizo una serie de planteos:

– «El secretario de Energía reconoció que un escenario meramente hipotético del 15% estaba de acuerdo y que la única manera en que el 15% de las regalías podía superar al 20% era estrujando el área y acortando la vida útil del yacimiento.

-«Nosotros no estamos pensando de acá a tres años qué es lo que queda de gobierno. Estamos pensando, como lo dijo el diputado Lovera, a 35 años, que es lo más probable que ocurra. Y eso equivale aproximadamente a entre ocho o nueve gobiernos futuros.

– «A mí me gustaría saber si el intendente es consciente realmente de que lo que se va a suscribir en el nuevo contrato va a impactar en los próximos 35 años. Hoy estamos todos y todas acá hablando de uno de los temas más importantes de la provincia, de uno de los recursos más valiosos que tenemos en nuestro pueblo, donde vive mi familia, donde vive tu familia, donde viven nuestros amigos, nuestros afectos. Y que es un recurso de todas las pampeanas y los pampeanos»

CUARTO INTERMEDIO

Una vez que culminara la ronda de preguntas, el intendente Leonel Monsalve se retiró y se pasó a un cuarto intermedio. Al reanudarse el plenario, y una vez que la Valderrama mocionó una nueva reunión plenaria para el 9 de abril, el diputado Espartaco Marín señaló que la postura del bloque del Frejupa era avanzar con el dictamen en esta jornada.

«Accederemos al pedido de retomar el Plenario en el siguiente mes, porque no sólo necesitamos una mayoría especial para sancionar el proyecto, sino que también requerimos quórum para la comisión, y nuestro bloque, por sí solo, no lo tiene», dijo.