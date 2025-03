La Justicia «dio la cara» ante los vecinos en Santa Rosa

El cara a cara de la comunidad con el Poder Judicial fue literal. La gente que concurrió al Encuentro de Innovación Judicial se sentó en pequeños grupos, mano a mano con funcionarios/as y magistrados/as, para contarles sus casos particulares y cuestionarles lo que ven mal del servicio de justicia.

La actividad se desarrolló durante una hora en el Colegio de Abogados y estuvo a cargo de Melina Jajamovich, una coach de transformación organizacional y expositora de charlas TED que buscó generar un intercambio genuino entre las partes.

Allí hubo familiares de Lía Camila Sequeira Falcón, la joven de 22 años que fue atropellada a mediados de enero en la avenida Circunvalación y Cavero, buscando justicia; de Hugo González, condenado a siete años de prisión por abuso sexual, reclamando por su inocencia; estudiantes de cuarto año del Colegio Nacional y personas de distintas profesiones y oficios atraídas por la idea de poder ser escuchados y plantear sus objeciones sin ninguna clase de filtros.

En esos mano a mano surgieron casos judiciables y otros no judiciables –por ejemplo el de una docente exonerada y una adolescente con problemas familiares– y preguntas de los propios judiciales hacia la gente para saber las motivaciones que los llevaron a participar, si tuvieron ellos/as o personas allegadas algún contacto directo con el Poder Judicial y, eventualmente, si fueron oídos y qué soluciones les dieron.

“Hay que escuchar para poder comprender”, fue una de las frases que lanzó Jajamovich al darle contexto a la actividad, y les reclamó a los magistrados/as y funcionarios/as que estén prestos a oír las quejas sin sentirse atacados ni tener que mostrarse a la defensiva.

Previamente, y durante tres horas, la facilitadora trabajó exclusivamente con el personal judicial, a partir de una serie de preguntas con las que buscó movilizarlo, y de varias acciones en las que puso el foco en que hoy las interrelaciones ya no son más con una persona exponiendo y el resto escuchando.

Por ejemplo, uno de los ejercicios consistió en preguntar cuántas veces oyeron la frase “esto es así porque se hizo siempre así” y otro en saber si lleva más tiempo contar lo que a cada uno le gusta del trabajo o lo que no le gusta.

“La innovación no es cómo la mayonesa, que se le pone a todo. Tampoco la innovación es solo tecnológica. No todo es innovar. Hoy el mundo cambia todo el tiempo y a eso tenemos que adaptarnos, pero no desechando lo anterior; sino sabiendo que lo anterior sirvió y estuvo bien hecho, pero que ahora quizá debemos utilizar otras herramientas”, remarcó Jajamovich.

La apertura del Encuentro estuvo a cargo del ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, quien destacó que esta propuesta inédita para un Poder Judicial “no busca maquillar” la realidad, sino avanzar concretamente en resolver de una manera más ágil y eficiente las demandas de la gente.

El programa continuará mañana, desde las 9, con otro intercambio de ponencias, denominado “Inno vamos?”, a cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro. El juez es además presidente el Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia (Ifitej), dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y uno de los principales promotores de cambios de fondo en los poderes judiciales.