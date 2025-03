La pobreza afecta a casi 18 millones de argentinos y 4 millones está en situación de indigencia

En el cierre de 2024, la pobreza afectó oficialmente al 38,1% de la población argentina, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En tanto, un 8,2% de los habitantes se encuentra en situación de indigencia. Extrapolado a la sociedad, esto implica que la pobreza alcanzó a unas 17,9 millones de personas, mientras que de ellas unas 3,9 millones están en la indigencia.

Al cierre de 2023, la pobreza había escalado al 41,7%, lo que implicaba que afectaba a unos 19,5 millones de personas, mientras que la indigencia alcanzaba al 11,9%. Las cifras oficiales indican que unas 1,6 millones de personas salieron de la pobreza entre el segundo semestre de 2023 y el de 2024.

«El dato está en línea con lo esperado», aseguró Leopoldo Tornarolli, investigador del CEDLAS-UNLP y especialista en el área en diálogo con Ámbito. En esa línea, analizó: «Sabemos que en el tercer trimestre fue algo así como 38,3% por lo que el el cuarto trimestre tiene que ser 37,9%. O sea, casi igual en ambos, pero en el cuarto no hay aguinaldo, lo que implica una caída de 3 a 4 puntos adicionales en ese período para compensar esa falta.

La explicación es que los ingresos se recuperaron, particularmente contra la inflación de las canastas, básicas y totales».El titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, añadió que «buena parte de la mejora se logra comparando el cuarto trimestre de 2023 contra el mismo período de 2024, marcado por la recesión con devaluación, liberalización de precios y políticas de ajuste, a partir justamente de diciembre».

En esa línea, destacó que «si comparamos el tercer trimestre entre ambos años estamos casi empatados (38,2% T3 2024 vs. 39,2% T3 2023). Aunque es cierto, con un escenario macro distinto, la inflación y estabilidad macroeconómica son un valor agregado muy importante«. «Estas medidas estadísticas de pobreza por ingresos son superiores a las que viene pronosticando el Gobierno, tomando datos del Instituto de Finanzas del Di Tella (35%)», apuntó el especialista.

La pobreza alcanza a más de la mitad de los niños

En cuanto a los grupos de edad, el 51,2% de las personas de 0 a 14 años, es decir más de la mitad de los niños, viven en hogares bajo la línea de pobreza.

Respecto a las regiones, las mayores incidencias de pobreza se observaron en el Noreste (NEA) con el 47%; y Noroeste (NOA) con el 42,8%. Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, 33,5%; y Pampeana, 35,6%.

Entre las ciudades, la más afectada fue Gran Resistencia con el 60,8% de las personas bajo la línea de la pobreza, de las cuales el 22,4% está en situación de indigencia. Le sigue Concordia con el 57,1% y el 13,9%, mientras que las escoltó Santiago del Estero-La Banda con el 48,6% y el 11,1%, respectivamente.

Pobreza para 2025: cuál es la expectativa

Si bien la expectativa hacia este año es positiva debido a que se espera un fuerte crecimiento, hay un factor que está jugando actualmente en contra: la instabilidad cambiaria.

«En adelante va a depender de cómo siga la cuestión macroeconómica, si logran estabilizar definitivamente la macro y el país crece como se esperaba en 2025 hasta hace poco, vas a tener una baja adicional».

«No vemos una recuperación real en cuanto a la capacidad de consumo corriente de los hogares; todo lo contrario. El desfasaje entre la composición de la canasta del IPC y el peso relativo real de los servicios básicos y el transporte luego de la paulatina reducción de los subsidios muestra un escenario donde los hogares ven reducida su capacidad de consumo corriente, pero que no está reflejada fielmente en las estadísticas de pobreza. Por eso decimos que detrás de las mejoras en los estadísticos de pobreza no hay mucho para festejar. La situación está estable, no estallaron las variables sociales, pero tampoco hay mejoras significativas frente a lo mal que estábamos cuando estábamos mal. Es cierto que podría haber sido peor, y como dije, la estabilidad macroeconómica es un bien que debemos cuidar, mucho más por el hecho de que todavía estamos transitando una crisis sistémica en materia económica de la que no es tan fácil salir sólo con la baja de la inflación.

La única y efectiva solución a la pobreza estructural y al empobrecimiento de las clases medias, es motorizar la inversión y el empleo en la pequeña y mediana empresa. Para ello se requiere una mayor oferta de bienes y servicios para el mercado interno y para la exportación, con más tecnología y productividad, y, por supuesto, mejores salarios reales. Al mirar el panorama completo vemos una recuperación de los ingresos con respecto a lo peor de los efectos de las políticas de ajuste, es decir, el primer trimestre o semestre de 2024. Esa recuperación tuvo lugar para quienes tenían (y no perdieron) un empleo formal en el sector privado, con respecto a la fuerte caída que tuvieron en el 1T 2024. Pero no es la situación de los empleados públicos (10% por debajo en términos reales) ni de los empleados precarios o de subsistencia. Tampoco aumentó el empleo formal, el cual se mantiene casi igual o por debajo de 2023 según el período que consideres.

En este contexto consideramos que si no se reactiva el empleo en el mercado interno, las tasas estadísticas de indigencia y de pobreza tenderán a estabilizarse entre 8-9% y entre 37-38, al menos durante este primer semestre de 2025. Aunque parte de estos son una relativa ficción estadística.

