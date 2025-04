Ziliotto inauguró la Plaza Deportiva en Lonquimay: «Sin Estado no hay bienestar para todos», dijo

El gobernador Sergio Ziliotto, encabezó la inauguración de la nueva Plaza Deportiva de Lonquimay, un moderno espacio de 1.500 metros cuadrados destinado a la práctica de deportes y actividades recreativas. La obra fortalecerá la infraestructura deportiva y comunitaria de Lonquimay y la región. “Estamos ayudando a cumplir un sueño que será una referencia deportiva regional», dijo el mandatario pampeano.



«Esto no es solo cemento o ladrillos. Esto es una visión estratégica de cómo proyectar un pueblo, de cómo hacer que Lonquimay crezca con rumbo y comunidad», aseguró.



El gobernador estuvo acompañado por los ministros Alfredo Intronati (Obras y Servicios Públicos), Guido Bisterfeld (Hacienda y Finanzas), Marcela Feuerschvenger (Educación) y Horacio di Napoli (Seguridad y Justicia); y participaron autoridades municipales, funcionarios y diputados provinciales, jefes comunales de localidades vecinas y dirigentes de instituciones locales y las banderas de ceremonia de la Escuela 35 y del Instituto Julio Rubio. La emotiva interpretación del Himno Nacional Argentino estuvo a cargo del violinista Joaquín Miguel «Kuki» Errante.

ZILIOTTO: “SIN ESTADO NO HAY BIENESTAR PARA TODOS”

Ziliotto en el discurso aseguró que desde el gobierno provincial «estamos ayudando a cumplir un sueño de la localidad». «Esto no es solo cemento o ladrillos. Esto es una visión estratégica de cómo proyectar un pueblo, de cómo hacer que Lonquimay crezca con rumbo y comunidad”, afirmó.



El mandatario pampeano remarcó que el proyecto de la Plaza Deportiva forma parte de una planificación integral que busca conectar el pueblo con la Ruta Nacional N°5, promoviendo el desarrollo urbano de manera ordenada y con inclusión. “Estamos construyendo 30 viviendas más, y vamos a llegar a 70 en esta zona. A ese espacio físico le hemos puesto hogar, comunidad, relaciones humanas. Eso es lo que realmente construye una localidad con futuro”, sostuvo.



Defendió el rol del Estado como garante del bienestar colectivo: “Sin Estado no hay bienestar para todos. Y si hoy estamos aquí es porque el Estado municipal y el Estado provincial están presentes. Quienes miran la macroeconomía desde un despacho en Buenos Aires, les queda muy lejos La Pampa, quizás no la conozcan, y sin embargo toman decisiones equivocadas lamentablemente». Agregó: «y lo decimos desde nuestra defensa, no desde el rechazo a nadie, sino en defensa de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia».

Reivindicó la gestión responsable de los recursos públicos: “Esta obra es posible porque administramos con responsabilidad lo que es de todos los pampeanos” y remarcó: «en La Pampa todos los pueblos son mirados de la misma manera, reciben lo que le corresponde y en todos los pueblos hay inversión del estado provincial».

«Esto será una referencia deportiva regional, porque en otras provincias que no nos ponen como ejemplo no tienen un espacio de esta magnitud en una localidad que, si uno lo plantea desde el punto de vista electoral, dicen que no vale la pena hacer semejante inversión en una localidad que no va a dar rédito político.», aseguró.

Para finalizar, ratificó su compromiso con Lonquimay: “Vamos a seguir trabajando. Los sueños están y vamos a luchar por cumplirlos, no solo los tuyos, sino los de toda esta hermosa localidad”.



PLAZA DEPORTIVA

La Plaza Deportiva Lonquimay cuenta con una cancha equipada para vóley y básquet, tribunas telescópicas, mesa de control y banco de suplentes, además de vestuarios, baños, depósitos para material deportivo, sanitarios para el público, enfermería y oficinas administrativas. Este nuevo espacio apunta a convertirse en una referencia regional, posicionando a Lonquimay como un centro deportivo de relevancia.